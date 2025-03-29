Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Odanın Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Toplantıda, Türkiye’nin ekonomik geleceği, yüksek faiz maliyetlerinin yatırım iştahına etkisi ve sanayicilerin karşılaştığı zorluklar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ardıç, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan yüksek faiz politikasının, yatırım iştahını azalttığını ve bu durumun sanayicilerin kararlarını olumsuz etkilediğini vurguladı. “Merkez Bankası politika faizini son üç ayda 750 baz puan indirdi. Ancak bu indirimler ticari kredi faizlerine yansımıyor. Bu süreç uzarsa, reel sektörün ayakta kalabilmesi iyice zorlaşacaktır. Tabiri caizse, dereye su gelene kadar kurbağanın gözü patlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Ardıç, Türkiye ekonomisinin 2024’te yüzde 3.2 büyüdüğünü ancak sanayi sektöründeki büyümenin sadece yüzde 0.5 seviyesinde kaldığını belirterek, yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yüksek faizlerin yatırım iştahını azalttığını ve bu durumun ülkenin uzun vadeli büyüme potansiyelini olumsuz etkilediğini ifade etti. Ardıç, “Yatırımların gayrisafi milli hasıla içindeki payı azalıyor. Bu noktada iş dünyasının uzun ve orta vadeli dengeli bir strateji belirleyebilmesi için makroekonomik istikrarın ve güvenin sağlanması şarttır” dedi.

Ekonomi Yönetimine Güven Vurgusu

Ekonomi yönetimine olan güvenlerinin tam olduğunu belirten Ardıç, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın koordinatörlüğündeki ekonomi yönetimimize olan güvenimiz tamdır. Uygulanan rasyonel politikalarla enflasyon hedeflerimize yaklaşırken, makroekonomik istikrara ulaşma yolunda bir umut ışığı belirmiştir” şeklinde konuştu. Ardıç, sanayicilerin ödediği bedellerin artık boşa gitmemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin Stratejik Önemi

Ardıç, Türkiye’nin küresel ekonomik arenada giderek daha fazla etkili olacağına da değindi. Dünyanın çok kutuplu bir yapıya dönüşmesiyle birlikte, Türkiye’nin jeostratejik öneminin arttığını belirterek, “Ülkemizin enerji, savunma, ticaret ve diplomasi gibi alanlarda büyük bir etki alanına sahip olduğunu unutmamalıyız. Avrupa, Türkiye’ye daha fazla ihtiyaç duyacak ve bu durum, Türkiye’nin gücünü daha da pekiştirecektir” dedi.

AB ile İlişkilerde Yeni Bir Dönem

Avrupa Birliği ile ilişkilerin geleceği hakkında da konuşan Ardıç, AB’nin vize sorununu çözmesi ve Gümrük Birliği’ni revize etmesi gerektiğini söyledi. Ardıç, “İlişkilerin geleceği, tarafların ortak çıkarlarını dengeleyerek hareket etmesine bağlı olacaktır. En başta da Avrupa Birliği, iyi niyet göstergesi olarak uzun zamandır devam eden vize sorununu çözmeli ve Gümrük Birliği’ni revize etmenin yolunu açmalıdır” diye konuştu.

Lojistik Üs Olma Potansiyeli

Türkiye’nin Avrupa ve Asya arasında bir lojistik üs olma potansiyeline sahip olduğunu belirten Ardıç, “Jeopolitik konumumuz itibarıyla Avrupa ve Asya’nın lojistik üssü haline gelebilecek eşsiz bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli hayata geçirmek için dijital altyapımızı ve ulaştırma ağımızı geliştirmeliyiz” dedi.

Gerginliklerin İtidalli Bir Yaklaşımla Sonlanması Beklentisi

Son dönemde yaşanan siyasi ve ekonomik gerginliklere de değinen Başkan Ardıç, toplumun tüm kesimlerinin tatmin olacağı bir çözüm bulunacağına olan inancını dile getirdi. “Son bir haftada yaşanan gerginliğin, toplumumuzun tüm kesimlerinin tatmin olacağı itidalli bir anlayışla son bulacağını ümit ediyorum. Hiç kimsenin ödenen bedellerin boşa gitmesine dayanacak gücü kalmadı” diyerek, ülkenin birliği ve beraberliğine dikkat çekti.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç’ın konuşmasında, Türkiye ekonomisinin geleceği için büyük bir umut ışığı olduğu ifade edildi. Hem iç hem de dış faktörler göz önünde bulundurularak, sanayiye yönelik yapılacak yatırımların ve stratejik kararların önemine vurgu yapıldı. Türkiye’nin küresel ekonomideki rolünün giderek artacağı ve bu sürecin sadece sanayiciler değil, tüm Türkiye için fırsatlar sunduğu belirtildi.