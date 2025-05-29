Washington Eyalet Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili açıklama yapan Lakewood Polis Çavuşu Charles Porche, yerel KOMO-TV’ye yaptığı değerlendirmede, polis ekiplerinin olay yerine ulaştığında "çok telaşlı bir sahne" ile karşılaştığını belirtti. Porche, saldırı anında parkta 100’den fazla kişinin bulunduğunu ifade etti.

Yerel medya kuruluşu Fox 13 Seattle'ın haberine göre, saldırıya ilişkin polis soruşturması devam ediyor. Saldırının nedeni ve şüphelilere dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.