Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Selçuk İnan ile sözleşme görüşmeleri yapmak üzere Pazartesi günü şehrimize gelecektir” ifadeleri yer aldı.

Selçuk İnan’ın Pazartesi günü Kocaeli’ye gelerek resmi sözleşme detaylarını görüşeceği bildirildi. Tecrübeli teknik adamın, Kocaelispor’un yeni sezonda Süper Lig’de başarılı bir performans sergilemesi için önemli katkılar yapması bekleniyor.

Kocaelispor camiası, Selçuk İnan’ın kulübe katılmasıyla birlikte takımın hem saha içi hem de saha dışı dinamiklerinde pozitif bir değişim yaşanmasını umut ediyor.

Selçuk İnan kimdir?

Selçuk İnan, 10 Şubat 1985 tarihinde Hatay’ın İskenderun ilçesinde doğdu. Futbol kariyerine Karaağaç Belediyespor altyapısında başladıktan sonra Çanakkale Dardanelspor altyapısına geçti ve profesyonel futbol hayatına burada adım attı. 2005 yılında Manisaspor’a transfer oldu, ardından 2008’de Trabzonspor’a geçti. 2011 yılında ise Galatasaray’a transfer olarak Türk futbolunun önemli isimlerinden biri haline geldi. Galatasaray’da kaptanlık yaptı ve Süper Lig şampiyonlukları, Türkiye Kupası ve Süper Kupa gibi birçok başarıya imza attı. Milli takımda ise 61 kez forma giyip 8 gol kaydetti.

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe yönelen İnan, Galatasaray’da yardımcı antrenörlük yaptı, ardından Kasımpaşa ve Gaziantep FK’nın teknik direktörlüğünü üstlendi. Şimdi ise Süper Lig’de mücadele eden Kocaelispor’un başına geçerek yeni bir döneme adım atıyor.

Kocaelispor, Süper Lig’e yükselmenin ardından takımın başına deneyimli ve genç oyuncu gelişimine önem veren Selçuk İnan’ı getirmeyi hedefliyor. Sözleşme görüşmelerinin Pazartesi günü Kocaeli’de yapılması planlanıyor.

Kulübümüz ile Teknik Direktör Selçuk İnan arasında prensip anlaşmasına varılmıştır.



Teknik Direktör Selçuk İnan, ileri sözleşme görüşmeleri yapmak üzere Pazartesi günü şehrimize gelecektir. pic.twitter.com/jbehAZEnpB — Kocaelispor (@Kocaelispor) May 29, 2025