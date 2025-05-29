Toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 25 ilçenin kaymakamları ve belediye başkanları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Vali Şahin’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“2024 yılı kasım ayında sahipsiz köpekler hakkında gerçekleştirilen envanter çalışması sonucunda ilimizdeki sokakta yaşayan hayvan sayısı, köpek sayısı yaklaşık 52 bin olarak tahmin edilmektedir. Mahalli idarelerimizde, belediyelerimizde toplam 17 adet hayvan bakım evi bulunmakta. ABB, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle belediyelerine ait bakımevleri kanun kapsamında izin ruhsatları verilmiştir. Altındağ, Beypazarı, Çubuk, Elmadağ, Kahramankazan, Polatlı, Pursaklar ve Şereflikoçhisar belediyelerimizin ise izin süreçleri hızla devam ettirilmektedir. Akyurt, Haymana, Kızılcahamam ve Nallıhan belediyelerimiz proje süreçleri devam etmektedir. Yine bu hayvan bakım evlerindeki kapasiteyi baktığımızda da toplamda 13 bin 45 kapasitemiz var. Ve 52 bin rakamına baktığımızda da bunun karşılama oranı da yüzde 25 civarında. Ama mevcut 13 bin kapasiteli barınaklarımızda da hızla kapasite dolmaya devam ediyor ve bugün itibariyle yüzde 80'nin üzerine çıkmış durumda.”

“1 milyon 390 bin TL cezai işlem uygulandı”

“Bu komisyonlarımızın, daha doğrusu kurumlarımızın yoğun toplama faaliyetleri sonucunda mart, nisan ve 26 Mayıs gününe kadar toplam 7 bin 452 köpek toplanmış ve bakım evlerine yerleştirilmiş durumda. Yine toplamda bakım evlerine toplanan bugüne kadar hayvan sayısı ise 14 bin 341'dir. Bunların bir kısmı rehabilite ve tedavi edilip sahiplendirilmiş veya sivil toplum kuruluşlarına teslim edilmiş hayvanlar. Dolayısıyla mevcut bir sürekli bir sirkülasyon var. Bundan sonra bunun daha da hızlanacağını bekliyoruz. Yine şu anda sivil toplum kuruluşlarına ait barınaklarda, bakım evlerinde 27 adres tespiti yapılmış ki bunun daha da fazla olduğunu biz biliyoruz… Bu 27 adreste 5 bin 587 hayvan şu anda barınaklarda bakılıyor. Tabii bunun yanında bu uygulamalar sırasında birtakım yasal mevzuat hükümlerine karşı ihmaller de veya ihlaller de karşımıza çıkmıştır. Bu noktada da 18 kişiye şu ana kadar 1 milyon 390 bin TL cezai işlem yapılmıştır.”

Vali Şahin’den Hobi Bahçesi Uyarısı: “İmar kurallarına uymayan yapılaşma artıyor”

Aynı gün gerçekleştirilen kaçak yapılaşma toplantısında da konuşan Vali Şahin, imarsız şekilde oluşturulan hobi bahçelerine karşı uyarılarda bulundu:

“Şehirdeki insanların tekrar tabiatla buluşma ihtiyacı, kendini başka bir anomaliye dönüştürdü. Bu da düzensiz, imarsız birtakım yerleşimler oluşmasına başladı. Buna belki halk tabiriyle hobi evleri, hobi bahçeleri adını verdik ama maalesef bütün belediyelerimizin sahaları içerisindeki Ankara Büyükşehir olduğu için artık bütün alanlarımız belediye sınırları dahilinde… Tarım toprağına ruhsatsız bir şey yapıyorsunuz; tarım ve toprakla ilgili mevzuat buna müsaade etmiyor, imar mevzuatı müsaade etmiyor ama siz onu yapıyorsunuz. Üstüne, 'Buraya niye su getirmediniz? Niye doğal gazımız yok? Telefonlarımız burada niye çekmez' gibi birtakım sitem ve tarizlerle de karşılaşıyorsunuz...”

“Ama ortada da bir başka gerçek var, ihtiyaç var. O da vatandaşımız tabiatla buluşmak istiyor. İnsani bir ihtiyacın karşılanmasını bekliyor. Burada da bizlere, belediyelere, bu alanı düzenlemek, bu ihtiyacı önceden belirleyip onlara uygun şekilde o altyapıyı hazırlamak düşüyor. Bunu yapabilirsek zaten zannediyorum vatandaşımız yasal olmayan yollara müracaat etmek durumunda kalmayacak.”