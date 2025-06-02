Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Nedim İnal İlkokulu’nun yılsonu kermesinde öğrenciler ve velilerle bir araya geldi. Okul bahçesinde kurulan stantları gezerek etkinlikte yer aldı.

Başkan Şahin, kermeste öğrencilerin hazırladığı ürünleri inceledi, çocuklarla sohbet etti ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Öğrencilerin el emeği ürünleri ve yiyeceklerin sergilendiği kermes, okul-aile iş birliğinin somut bir örneği olarak gerçekleşti.

Şahin, eğitim ve öğretimin öncelikli olduğunu belirterek, “Gençlerin özgüvenli ve üretken bireyler olarak yetişmesi için çeşitli sosyal ortamlar oluşturuluyor. Bu tür etkinlikler, dayanışma ve birlikte üretmenin önemini gösteriyor” ifadelerini kullandı.