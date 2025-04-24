Trump’ın ABD’nin 180’den fazla ülke ve bölgeden ithal ettiği ürünlere yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından küresel piyasalarda sert düşüşler yaşanmaya devam ediyor.

Çin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşını tırmandıran gümrük vergilerindeki büyük artışa karşılık vermesinin ardından 3 Nisan Cuma günü dünya genelinde hisse senedi piyasaları daha da düşüşe geçti. Çin’in ABD’nin gümrük vergilerine verdiği yanıt dünya piyasalarında kayıpların hızlanmasına neden oldu.



Pekin’deki Ticaret Bakanlığı, ABD’nin Çin’den ithalata uyguladığı yüzde 34’lük gümrük vergisine, 10 Nisan’dan itibaren tüm ABD ürünlerinin ithalatına uygulayacağı kendi yüzde 34’lük gümrük vergisiyle karşılık vereceğini açıkladı. ABD ve Çin dünyanın en büyük iki ekonomisi.

ABD ve Çin arasında yoğunlaşan ticaret çatışması 3 Nisan Cuma günü öğleden sonra Alman DAX endeksindeki düşüşü hızlandırdı.

Alman haber ajansı dpa’nın haberine göre, 1.000 puandan fazla ya da yüzde 5’lik bir düşüşle 20.590 puana gerileyen Almanya’nın önde gelen endeksi, haftalık kaybını yaklaşık yüzde 8’e çıkardı.



Steubing AG’de sermaye piyasaları uzmanı olan Tim Oechsner, bunun mevcut ‘yüksek volatilitenin’ simgesi olduğunu söyledi.

Avrupa hisse senetleri günün en büyük kayıplarından bazılarını yaşadı ve endeksler yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti. Ham petrol fiyatı 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi

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En büyük İspanyol borsası olan IBEX35 (IBerian-indEX) de 3 Nisan Cuma günü yaklaşık yüzde 5’lik bir düşüş yaşadı. ABD-Çin öncülüğündeki gümrük vergisi savaşının da önemli bir darbe vurduğu IBEX35, işlemlerin orta bölümünde düşüşe geçerek 12.500 puana kadar geriledi.

Çarşamba gecesi açıklanan gümrük vergilerinin etkisini en iyi şekilde atlatmayı başaran İspanyol seçici endeksi yüzde 1,2’lik bir düşüş kaydederek, ortalama yüzde 3’lük bir düşüş gösteren Avrupalı muadillerine kıyasla nispeten daha az bir düşüş kaydetti.



Fransa da benzer şekilde darbe aldı ve en büyük pazarı olan CAC 40 yüzde 4,3 düşerek Avrupa hisselerinde son yılların en büyük haftalık kaybını yaşadı.

Avrupa’nın tepkisine öncülük eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tüm Fransız şirketlerini ABD’de planladıkları yatırımları durdurmaya çağırdı.

Almanya Ekonomi Bakan Vekili Robert Habeck de aynı yönde bir açıklama yaparak, Avrupa’nın birlikte hareket etmesi halinde Trump’ın ‘baskı altında boyun eğeceğini’ söyledi.



Fransa Maliye Bakanı Eric Lombard ise Washington’un gümrük vergilerine karşı kısasa kısas önlemler alınmaması konusunda uyarıda bulunarak bunun Avrupalı tüketicilere de yansıyacağı uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği’nin ticaretten sorumlu komiseri Maros Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile iki saatlik bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.



Sefcovic sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Açık konuştum. ABD’nin gümrük vergileri zarar verici ve haksız,” dedi ve ekledi: “AB anlamlı müzakerelere bağlıdır ama aynı zamanda çıkarlarımızı savunmaya da hazırdır.”

Trump’ın agresif gümrük vergisi politikasının ağırlığı, Pekin’in karşılık vermesiyle daha da artarak ABD piyasalarına da büyük bir darbe vurdu.

S&P 500 322,44 puan düşerek 5.074,08’e geriledi- yaklaşık yüzde 6- ve haftayı COVID-19 pandemisinin küresel ekonomiyi sarstığı Mart 2020’den bu yana rekor düşük seviyeden kapattı.

Dow Jones Endüstriyel Ortalaması 2.231 puan ya da yüzde 5,5 düşerken, Nasdaq Bileşik yüzde 5,8 gerileyerek aralık ayında kırdığı rekorun yüzde 20’den fazla altına indi.

Şimdiye kadar ticaret savaşından finans piyasalarında kazananlar olsa da çok az oldu. S&P 500 endeksindeki 500 şirketin 14’ü hariç hepsinin hisse senetleri cuma günü düştü.

Ham petrol fiyatı 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bakır gibi ekonomik büyümenin diğer temel yapı taşları da ticaret savaşının küresel ekonomiyi zayıflatacağı endişesiyle fiyatların düştüğünü gördü.



Trump bu konuda karışık sinyaller verdi. 3 cuma cuma günü Vietnam’ın “ABD ile bir anlaşma yapabilirlerse gümrük vergilerini Sıfıra indirmek istediğini” söyledi.

Ayrıca Çin’in misillemesini eleştirerek Truth Social platformunda “ÇİN YANLIŞ YAPTI, PANİKLEDİLER, YAPAMAYACAKLARI TEK ŞEY!” dedi.

Trump, Amerikalıların gümrük vergileri nedeniyle ‘biraz acı’ hissedebileceğini, ancak daha fazla imalat işinin ABD’ye geri dönmesi de dahil olmak üzere uzun vadeli hedeflerin buna değeceğini söyledi.

2 Nisan Perşembe günü, küresel gümrük vergisi açıklamasının ardından borsaların düşmeye başlamasından kısa bir süre sonra Trump, durumu ABD ekonomisinin hasta olduğu tıbbi bir operasyona benzeterek, işlerin iyileşmeye başlamadan önce daha da kötüye gideceğini ima etti.

(Yukarıdaki yazı Euronews sitesinden alınmıştır.)