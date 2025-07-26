TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilatta başrol oynayan Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda CHP’nin çağrısıyla başlatılan boykota destek verdiği gerekçesiyle diziden ayrılmıştı. Başarılı oyuncunun projeye veda etmesinin ardından hangi yapımda yer alacağı merak konusu olmuştu.

Yeni adresi belli oldu: Halef dizisinde başrol

Aybüke Pusat’ın yeni projesi kısa süre içinde netlik kazandı. Güzel oyuncu, NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Halef dizisinin başrol kadrosunda yer alıyor. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz ile birlikte kamera karşısına geçen Pusat, dizide "Meral" karakterini canlandırıyor. Çekimleri Şanlıurfa’da devam eden yapımda Pusat, yeniden setlere dönüş yaptı.

Gelinlikli sahneler gündem oldu

Dizinin ilk bölüm çekimlerinden sızan fotoğraflar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Aybüke Pusat’ın gelinlikli kareleri kısa sürede viral hale geldi. Oyuncunun hayranları, “Aybüke’ye gelinlik çok yakışmış” ve “Yeni diziyi sabırsızlıkla bekliyoruz” gibi yorumlarla paylaşımlara yoğun ilgi gösterdi.