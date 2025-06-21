Televizyonlarda gazetelerde bir çok yorumcu ağız birliği yaparak Suriye ve İran’dan sonra sıra Türkiye’ye gelecek diye vatandaşlarımızı korku ve paniğe sürükleyecek açıklamalar yapıp duruyor.

Buna tam anlamı ile safsata denir malum birbirinden bağımsız iki olay arasında nedensellik kurmak ve buna göre yorum yapmak safsatadır.

Tamam, Orta Doğu’da Irak, Libya, Suriye, Tunus ve Mısır gibi ülkelerde ciddi siyasi gelişmeler oldu bu ülkelerde yönetimler devrildi, yerine yeni yönetimler ve hatta rejimler kuruldu bunu bilmeyen yok.

Dahası sadece Orta Doğuda da değil biliyoruz ki SSCB dağıldı ve SSCB müttefiki bir çok ülkede yönetimler devrildi, rejim değişti ve hatta bu ülkelerden Yugoslavya ya da Çekoslavakya gibi bazıları toprak bütünlüğünü bile koruyamayarak bölünüp parçalandılar.

Bunlar 90’lar dan bu yana dünyada yaşanan önemli siyasi gelişmeler.

Görünen o ki Suriye’den sonra şu anda sıra İran’a gelmiş bulunuyor süreci takip edip izleyerek göreceğiz.

Buraya kadar zaten bir sorun yok olan biten ortada pekala bu ülkelerde yönetimlerin devrilmesi ve rejimlerin değişmesi hatta ülkelerin bölünüp parçalanması Türkiye’ye de sirayet edip rejimin değişmesine, Türkiye’nin de bölünüp parçalanmasına neden olur mu?

Şimdi bu iddiayı ortaya atan ve böyle yorumlarda bulunan arkadaşlar çok önemli bir konuyu atlıyor, sadece coğrafi yakınlıktan hareketle böyle bir varsayımda bulunuyor ve Türkiye’yi de bu ülkeler ile aynı kefede değerlendiriyorlar oysa gerçek böyle değil!

Bakın son 35 yılda yönetimlerin devrildiği, rejimlerin değiştiği ve hatta bölünüp parçalanan ülkelerin tamamı SSCB ve sonrasında Rusya müttefiki diktatörlüklerdir!

Sadece bu ülkelerde diktatörler devrildi, rejim değişti ve hatta halkları suni olarak bir arada tutan masa başında cetvel ile çizilmiş sınırlar değişti.

Rejimi değişen, dağılıp bölünüp parçalanan bu ülkelerin en başında ise SSCB gelmektedir.

Oysa Türkiye Cumhuriyeti sınırları masa başında cetvelle çizilen SSCB müttefiki bir uydu diktatörlük değildir!

Türkiye’nin en önemli farkları:

1- Türkiye insan hak ve özgürlüklerine saygılı bir demokrasidir

2- Türkiye sınırları masa başında çizilmiş bir uydu devlet değildir

3- Türkiye batı Blokunda yer alır AB, ABD ve İngiltere’nin kadim müttefikidir

4- Türkiye NATO’nun en önemli üyelerindendir ve 5. Madde korumasına sahiptir

5- Türkiye halihazırda AB ile müzakerelerin yürütüldüğü bir aday ülkedir

Şimdi biri bana lütfen Türkiye ile yukarıda sayılan diktatörlükler ve Türkiye’nin rejimi ile değişen rejimler arasında tek bir makul benzerlik gösterebilir mi?

Sadece ve sadece yakın coğrafyalarda bulunmamız Türkiye’nin de aynı akıbet ile karşılaşabilmesi için yeterli bir sebep midir?

İşin açığı sıra Türkiye’de diyenler boş boş konuşup, safsata yapmak dışında tek bir gerçekçi neden ya da kanıt gösterememektedirler.

Amma ve lakin bu söylemler halk arasında taraftar bulmakta, halkı korku ve paniğe sevk ederek son derecede bilinçli bir şekilde siyasi tercih ve davranışlarını yönlendirmekte kullanılmaktadır.

Bu söylemi kullanan bazı eski tüfek solcular Rusya’da rejimin değiştiğini, bugün Rusya Federasyonu olarak adlandırılan ülkenin sosyalist bir ülke olmadığını Putin önderliğinde bu ülkenin emperyalist bir diktatörlüğe dönüştüğünü idrak edemiyor ya da etmek istemiyor. Bunlar arkaik bir Amerikan düşmanlığı ile Rusya diktatörlüğü ve müttefiklerinin yanında saf tutuyor sıra Türkiye’de söylemini piyasaya sürerek vatandaşlarımızı yönlendirmeye çalışıyorlar.

Ayrıca Siyasi İslamcı taife de İsrail ve Amerikan düşmanlığından hareketle Türkiye’yi de potaya sokarak vatandaşlarımızı korkutmaya siyasi algı ve tercihlerini yönlendirmeye çalışmaktadırlar.

Birde bazı liberal taife var; bunlar hak ve özgürlüklerden yana olduklarını söylemelerine rağmen bu diktatörlüklerin devrilmesine her nedense pek bir karşılar aslında belki de anlaşılması en zor kesim de bunlardır.

Oysa nehirler tersine akmaz, Türkiye demokrasiden diktatörlüğe dönmeyecek ve rejimi değişmeyecektir amma ve lakin bölgedeki her diktatörlük eninde sonunda yıkılacak, rejimi değişecek ve demokratikleşecektir bu toplumsal evrimin doğal akışıdır, kimse durduramaz.