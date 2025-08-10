Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos 2025 akşamı saat 19:53’te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından ilçe merkezinde ve bazı kırsal mahallelerde ciddi hasar oluştu.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, yaptığı açıklamada ilçede 10 binanın yıkıldığını, bazı bölgelere ise hala ulaşılamadığını duyurdu. Sak, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: “İlçemizde 10 binada yıkım meydana geldi. Bazı bölgelerden haber alamıyoruz.”

2 KİŞİ ENKAZ ALTINDA!

Ayrıca Başkan Sak, yıkılan binalardan birinde 6 kişinin yaşadığını ve ekiplerin hızla müdahale ettiğini açıklayarak: “Yıkılan binada 6 kişi yaşıyordu, 4’üne ulaştık, kurtardık, 2 kişiye ulaşmaya, kurtarmaya çalışıyoruz.” dedi

Deprem sonrası bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarış sürerken, bazı köylerle irtibatın kurulamaması endişeleri artırıyor.

Yetkililer, artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede vatandaşlara hasarlı binalara kesinlikle girmemeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Depremle ilgili gelişmeler geldikçe kamuoyuyla paylaşılacak.