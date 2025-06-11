2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla Sincan Belediyesi anlamlı bir organizasyona imza atacak. Sincan Belediyesi tarafından yapılan duyuru da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, tam 30 çiftin nikahı aynı anda kıyılacağı ifade edildi.

Aile kurumunun güçlendirilmesi ve bu özel yılın anlamına uygun bir etkinlik düzenlenmesi amacıyla hayata geçirilen organizasyon, unutulmaz bir güne sahne olacak. Hem Zafer Bayramı coşkusu hem de hayatlarını birleştirecek olan çiftlerin heyecanı bir araya gelecek.

Sincan Belediyesi yetkilileri, bu özel günde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftleri başvuru yapmaya davet ediyor. Başvurular belediyeye şahsen yapılabilecek.