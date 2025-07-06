Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane programına bu hafta konuk olarak gazeteci Burhan Akdağ da yer aldı. Programda Ece Erken'in Acar ailesiyle yaşadığı aşk ilişkileri yeniden gündeme geldi. Erken'in yıllar önce Erdal Acar'la yaşadığı ilişkinin, iş insanının evliliğini bitirdiği öne sürüldü. Bu ilişkinin ardından Erken'in bu kez Erdinç Acar'la anılmaya başlaması, magazin kulislerinde "aynı aileden iki kardeşle aşk" tartışmalarını beraberinde getirdi. Gündeme gelen iddialar, sadece magazin değil, toplumun aile algısı üzerinde de geniş yankı uyandırdı.

ECE ERKEN'İN AŞKI SAHİPLENMESİ TAKDİR TOPLADI

Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişkiyle yeniden gündeme gelen Ece Erken, üç yıl önce eşini kaybetmişti. Yeni bir ilişkiye başlaması bazı çevrelerde eleştirilse de Erken'in "Mutlu olmak için ne kadar beklemeliyim?" açıklaması dikkat çekti. Programda, bu açıklama üzerine Erken'in cesur bir duruş sergilediği ve eleştirileri göze alarak aşkını sahiplenmesinin "delikanlıca" bulunduğu ifade edildi. Öte yandan, Sinan Akçıl'ın geçmiş ilişkilerinde genellikle kaçan ve inkâr eden taraf olduğu da vurgulandı.

SİNAN AKÇIL KAÇIYOR MU?

Gazeteci Burhan Akdağ, Magazin Bahane programında yaptığı açıklamalarda Sinan Akçıl’ın özel hayatına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Akdağ, Akçıl’ın oyuncu Burcu Kıratlı ile iki kez evlenip boşanmasını örnek göstererek, ünlü şarkıcının ilişkilerde istikrar sağlayamayan bir profil çizdiğini ifade etti.

Akdağ’a göre, Sinan Akçıl evlilik hayatına uzun vadede tahammül edemeyen biri olarak öne çıkıyor. Bu durumun da sanatçının özel hayatında sürdürülebilir ilişkiler kurmasını zorlaştırdığı belirtiliyor.

Sinan Akçıl’ın geçmiş ilişkilerinde sık sık “kaçan taraf” olduğu yönündeki yorumlar, magazin gündeminde yeniden konuşulmaya başlandı.

Ece Erken’in özel hayatı, magazin gündeminde yeniden konuşulmaya başlandı. TV100 ekranlarında yayınlanan Magazin Bahane programında gazeteci Burhan Akdağ, Erken’in geçmişte adının anıldığı ilişkileri mercek altına aldı.

Akdağ, Ece Erken’in bir dönem Mahsun Kırmızıgül ile aşk yaşadığını hatırlatarak, daha sonra iş insanı Erdal Acar ile yaşadığı ilişkinin, Acar’ın eşi Sinem Acar ile olan evliliğinin sonlanmasına neden olduğu yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

İddialara göre, Erdal Acar ile yollarını ayıran Ece Erken’in ismi bu kez Erdal’ın kardeşi Erdinç Acar ile anılmaya başlandı. Bu gelişme, “Aynı aileden iki kardeşle aşk” iddialarıyla hem magazin hem de sosyal medya camiasında toplumsal değerler açısından tartışmalara yol açtı.

Burhan Akdağ: “Toplumun Aile Algısını Sarsan Bir İddia”

Gazeteci Burhan Akdağ, 2000'li yılların başında Erdal Acar ile Ece Erken arasında yaşandığı iddia edilen ilişkiyi gündeme getirerek şu açıklamayı yaptı:

“Erdal Acar ve Ece Erken ilişkisi ortaya çıktıktan sonra Erdal’ın eşi Sinem ile olan evliliği sona erdi. Sonrasında Erdal ve Ece yollarını ayırdı. Bu ayrılığın ardından ise Ece Erken’in ismi kardeş Erdinç Acar ile anılmaya başladı.”

Akdağ, bu durumun sadece magazinsel bir gelişme olmadığını, aynı zamanda toplumun aile ve ilişki algısı üzerinde de ciddi tartışmalara yol açtığını belirtti.