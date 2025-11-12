Bir uçağın düşüşü, bir milletin yüreği.

Bir uçak daha düştü gökyüzü değil, yüreklerimiz parçalandı. 11 Kasım 2025’te, görev uçuşundayken Sighnaghi yakınlarında düşen C-130 nakliye uçağında 20 kahramanımızı kaybettik. Yirmi anne-baba, eş, evlat, gelecek… Bu sayı yalnızca bir rakam değil; her biri bir ailenin adı, bir mahallenin sesi, bir ülkenin umutlarıdır.

O an, sen artık şehit babasısın.

Kaza yapılan uçak, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 68-1609 (C-130E/EM) tescilini taşıyordu. Resmi kayıtlara göre bu gövde bir dönem Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterindeydi. Bazıları “1957 model” derken, kayıtlar kanadın 1968 dolaylarında üretildiğini işaret ediyor. Yaklaşık 57 yıllık bir gövdeydi; yük taşıyan, asker taşıyan, hava ikmali yapan ordunun bel kemiğiydi.

Modernizasyon programlarına dahil edilmiş, içi yenilenmiş olabilir. Ama içi yenilenebilen bir aletin yaşı değişmez. Metal yorulur, kaynaklar yıpranır, güven aşınır. Her görev kalkışı, yaşlanmış kanatlar ve yıpranmış yapı için bir risk adımıdır.

Türkiye, A400M teslimatlarındaki gecikmeler nedeniyle 2011–2012 yıllarında Suudi Arabistan’dan hizmet dışı bırakılan 6 adet C-130E uçağını tedarik etmişti. Bu, geçici bir kapasite ihtiyacını karşılamak üzere yapılan bir takviyeydi. Fakat bazı geçicilikler, zamanla kalıcı sorumluluklara dönüşür. Bir uçağın içi yenilenebilir; fakat geçmişi silinmez. Ve bazen o geçmiş, bir kentin, bir ailenin, bir ülkenin yüreğine düşer.

Ve şimdi akıllarda bir başka soru:

Uçakta paraşüt sistemi var mıydı?

Eğer varsa, ani bir arıza anında askerlerimiz bu paraşütleri kullanabilir miydi?

Uçuş koşulları, yük dengesi, düşüşün ani hızı…

Tüm bunlar, “atlasak mı?” sorusunu sadece teknik değil, insani bir çığlık haline getiriyor.

Bu soruların yanıtını elbette resmi raporlar verecek.

Ama şunu biliyoruz: Bu merak, artık yüreğimizin bir parçası oldu.

Bu uçakla gökyüzüne çıkan kahramanlarımız, yalnızca görevini yaparken değil; hayatlarını feda ederek de milletimizin güvenini taşıdılar.

Onlar, kendi canlarından çok bir ülkenin, bir ailenin, bir geleceğin değerini bildiler.

Her biri bir umut ışığıydı; o ışık söndü belki ama ardında bıraktıkları cesaret, fedakarlık ve onur hepimizin yüreğinde yanıyor.

Savunma sanayinde “devrim” deniyor, “en iyisi için tasarruf olmaz” deniyor…

Peki aynı özen, aynı titizlik şehitlerimizin hayatı için neden gösterilmiyor?

Protokolde “en iyisi” arandığı sıkça söyleniyor; peki ordunun en temel güvenlik ihtiyaçları da aynı özeni görebiliyor mu? Bu soru, sağduyu sahibi herkesin vicdanında durmalı.

Bu çelişki gözlerimizin önünde kanıyor. Ama mesele suçlu aramak değil; aynı acıyı bir kez daha yaşamamak.

Somut talepler net olmalı:

Kaza araştırması derin, şeffaf ve bağımsız olmalı.

Bakım kayıtları, modernizasyon kapsamı, uçakların yaş ve yapısal incelemeleri halka açıklanmalı.

Geçici çözümler, uzun süreli güvenlik açıklarına dönüşmeden sürdürülebilir planlamaya geçilmeli.

Çünkü şeffaflık, kahramanlarımızın ardından susmak değil; onların canını koruyacak önlemleri konuşmaktır.

Gözyaşlarımızı siyasete alet etmeden soruyoruz:

Bir devlet, “itibardan tasarruf olmaz” derken,

kendi evlatlarının hayatından tasarruf edebilir mi?

Bu sorunun cevabı sadece siyasilerin değil, hepimizin vicdanında aranmalı.

SONSÖZ

Her gözyaşı bir uyarıdır; her kayıp bir çağrıdır.

Kahramanlarımızı hatırlamak, onların adını anmak, onlara layık adımlar atmak, gerçek itibarın ölçüsüdür.

Onlar artık gökyüzünde, ama bizde hala yaşıyorlar; her nefeste, her hatırada, her yürek sızısında.

Yüreğimizin yandığı an, sen artık şehit babasısın.

Başımız sağ olsun.

Şehit Plt.Yb. Gökhan KORKMAZ ve silah arkadaşları;

milletimizin gözbebeği, yüreklerimizin kahramanları…

Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet, ruhları şad olsun.

Şehit Plt.Yb. Gökhan KORKMAZ

Şehit Plt.Bnb. Serdar USLU

Şehit Plt.Bnb. Nihat İLGEN

Şehit Plt.Ütğm. Cüneyt KANDEMİR

Şehit Uçk.Bkm.Ütğm. Emre MERCAN

Şehit Kd.Bçvş. Nuri ÖZCAN

Şehit Kd.Bçvş. Ümit İNCE

Şehit Bçvş. Burak ÖZKAN

Şehit Bçvş. Emrah KURAN

Şehit Bçvş. Hamdi Armağan KAPLAN

Şehit Bçvş. Akın KARAKUŞ

Şehit Bçvş. İlker AYKUT

Şehit Bçvş. Ramazan YAĞIZ

Şehit Uçuş. Emre ALTIOK

Şehit Uçuş. Burak İBBİĞİ

Şehit Uçuş. İlhan ONGAN

Şehit Uçuş. Berkay KARACA

Şehit Kd.Çvş. Ahmet Yaşir KUYUCU

Şehit Uzm.Çvş. Cem DOLAPCİ

Şehit Uzm.Çvş. Emre SAYIN