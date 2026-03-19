Ramazan ayı, her yıl kalplerimizi sükûnetle dolduran, sofralarımıza bereket getiren ve ruhlarımızı arındıran bir misafir gibi gelir. Onun gelişiyle birlikte şehirlerimizde bir başka hava eser: iftar vaktiyle birlikte sokaklar hareketlenir, sahurla birlikte sessizlikte bir umut yeşerir. Manevi iklimden her nefes çekişimiz de içimizde beliren,iliklerimizde hissettiğimiz huzuru başka baharlarda yaşamak imkansızdır.

Ancak her misafir gibi Ramazan Ayı da bir gün vedaya hazırlanır. İşte o an, kalplerde tatlı bir hüzün başlar.

Ramazan Ayı’nın vedası, aslında bir ayrılıktan çok bir hatırlatmadır. Bize sabrı, paylaşmayı, yardımlaşmayı ve manevi huzuru öğretmiştir. Onun ardından gelen bayram ise bu değerlerin somutlaştığı bir şenliktir. Bayram sabahı, çocukların gözlerindeki parıltı, büyüklerin yüzündeki tebessüm ve komşular arasındaki sıcak selam, Ramazan’ın bize bıraktığı mirasın bir yansımasıdır.

Bayram, Ramazan’ın hüznünü sevince dönüştürür. Bir yandan ayrılığın burukluğunu yaşarken, diğer yandan kavuşmanın coşkusunu hissederiz. Bu ikili duygu, aslında hayatın kendisini anlatır: her bitiş bir başlangıcı, her hüzün bir sevinci doğurur.

Bugün Ramazan’a elveda derken, bayrama merhaba diyoruz. Bu merhaba, sadece kısıtların ortadan kalktığı özgürlüğe açılan bir pencere değil; kalplerimizdeki umutların yeniden filizlenişidir. Bayram, Ramazan’ın öğrettiklerini yaşama dönüştürme becerisinin bize sunduğu bir fırsattır aslında.

Ramazan Ayının vedasıyla Ramazan Bayramın gelişi, bize şunu hatırlatır; Hayat, hüzünle sevinci birlikte taşır. Önemli olan, her ikisini de kalbimizde anlamlı bir yere koyabilmektir.

“Kış geldi de yaz gelmedi diye gam yeme,

Her kışın sonunda bir bahar olur”

Elveda Ya Şehri Ramazan!

Merhaba Bayram!