Ramazan ayı, sadece oruç tutulan bir zaman dilimi değil; aynı zamanda merhametin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği bir manevi iklimdir. Bu iklimin en önemli ibadetlerinden biri de fıtır sadakasıdır. Halk arasında “fitre” olarak bilinen fıtır sadakası, maddi imkânı olan Müslümanların Ramazan Bayramı’na ulaşmanın şükrü olarak ihtiyaç sahiplerine verdiği bir yardımdır.

Fıtır sadakası, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Bayram sabahına ulaşırken, herkesin bayram sevincini yaşayabilmesi için bir köprü görevi görür. Çünkü bayramın gerçek anlamı, sadece yeni kıyafetler giymek veya sofralar kurmak değil; aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin de o sofralarda yer almasını sağlamaktır.

İslam’ın sosyal adaleti önceleyen yönü, fıtır sadakasında açıkça görülür. Maddi durumu iyi olanların, toplumun daha zor durumda olan kesimleriyle kazançlarını paylaşması, toplumsal bağları güçlendirir. Böylece zengin ile fakir arasında görünmez duvarlar değil, gönül köprüleri kurulur.

Fıtır sadakası aynı zamanda orucun manevi eksikliklerini telafi eden bir ibadet olarak da kabul edilir. İnsan, gün boyunca oruç tutarken farkında olmadan hatalar yapabilir. Fitre, bu hatalar için bir arınma vesilesi olurken, ihtiyaç sahipleri için de bir umut kapısı açar.

Bugün dünyaya baktığımızda, savaşların, ekonomik sıkıntıların ve sosyal eşitsizliklerin arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Böylesi bir ortamda fıtır sadakasının anlamı daha da derinleşiyor. Belki küçük görünen bir yardım, bir ailenin bayram sevincine dönüşebilir; bir çocuğun yüzünde tebessüm olabilir.

Unutmamak gerekir ki paylaşmak, sadece vermek değil; aynı zamanda kalpleri birbirine yaklaştırmaktır. Fıtır sadakası da tam olarak bunu yapar: İnsanlar arasında kardeşlik duygusunu güçlendirir, toplumun vicdanını diri tutar.

Ramazan Bayramı’na yaklaşırken, fıtır sadakasını yalnızca yerine getirilmesi gereken bir görev olarak değil; bir gönül seferberliği olarak görmek gerekir. Çünkü bazen küçük bir iyilik, büyük bir mutluluğun kapısını aralar.

Fıtır (Fitre) Sadakasını Kişinin kendi hayat standartlarına göre bir günlük gıda ihtiyacını karşılayacak miktardır. Diyanet işleri Başkanlı tarafından 2026 yılı için belirlenen asgari miktar 240 TL'dir.

Temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı (80,18 gr. altın veya değeri) mala sahip olan her Müslüman, kendisi ve Ramazan Bayramı namazından hemen önce doğmuş küçük çocukları da dahil olmak üzere tüm aile bireyleri adına vermekle yükümlüdür.

Ramazan ayının başından bayram namazı vaktine kadar verilebilir, ancak bayramdan bir-iki gün önce verilmesi daha faziletlidir

Fıtır (Fitre) Sadakasını ihmal etmeyelim ki; Bu bayram, sofralarımızın bereketi ve kalplerimizin huzuru, paylaştıkça çoğalsın.

Bu vesile ile, bu gece idrak edeceğimiz ‘Bin aydan hayırlı, Kadir Gecesi’nin tüm İslam Alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim.