Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Ayşe Barım'ın ajansı ID İletişim ile çalışmayı bıraktı. Ayrılık kararı, magazin gündeminde yankı uyandırdı.



Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oyuncu Pınar Deniz, menajerliğini yürüten ve Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan Ayşe Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim ile yollarını ayırdı.

Deniz’in ayrılık kararı sessiz sedasız alınırken, ID İletişim'in sitesinde ve sosyal medya hesaplarında oyuncunun profili kaldırıldı. Bu gelişme, hem magazin hem de siyaset çevrelerinde farklı yorumlara yol açtı.

Ayşe Barım, Türkiye'nin önde gelen oyuncularını temsil eden güçlü bir menajerlik figürüydü. Gezi Parkı eylemleriyle bağlantılı olarak yürütülen dava kapsamında tutuklanması, sanat camiasında da tartışmalara neden olmuştu.

Ayşe Barım'la Arasına Mesafe mi Koymak İstedi?

Pınar Deniz’in bu süreçte ID İletişim’den ayrılması, bazı çevrelerde Barım’la arasına bilinçli olarak mesafe koymak istediği yönünde değerlendirildi. Ancak bu konuda oyuncudan herhangi bir açıklama gelmedi.

Bazı yorumlara göre bu kararın arkasında tamamen kariyer planlaması ve sektörel nedenler yatıyor. Pınar Deniz’in hangi ajansla yola devam edeceği ise henüz netleşmedi.

Kamuoyu, bu sürpriz ayrılığın perde arkasını ve oyuncunun yeni adımlarını dikkatle izliyor.