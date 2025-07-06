Bölge, teröristlerden temizlenerek kontrol altına alınmış olup, naaşın bulunması için özel ekipler titizlikle arama faaliyetlerine devam ediyor.

6 Temmuz 2025 Tarihinde Facia Yaşandı

Pençe-Kilit Harekât bölgesinde, önceden hastane olarak kullanıldığı bilinen 852 rakımlı bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında, 19 personelimiz metan gazına maruz kaldı. Acil hastaneye sevk edilen askerlerden 5’i, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Kurtarma Faaliyetleri Sürüyor

AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tam teçhizatlı ekipleri koordineli şekilde bölgede kurtarma çalışmalarına devam ediyor. MSB, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dilerken, yaralı personelin acil şifasını temenni etti.

BASIN AÇIKLAMASI



Değerli Basın Mensupları,



Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır.… — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 6, 2025