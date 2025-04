Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul Şişli Belediyesi önünde önemli açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Özel'in ifadeleri ise şöyle: "Şişlinin iradesini savunan başkanlarına sahip çıkan demokrasi kahramanları hoş geldiniz. Bugün her çarşamba akşamı bir ilçemizde yapacağımız gece mi çiftlerinden ilkini yapmak üzere ilk mitingini yapmak üzere Şişliye geldik bir miting yapacaktık. Görüyorum ki bir miting yapıyoruz iki miting yapıyoruz. Burada yapıyoruz başkan Erdoğan duyuyor musun? Şişli görüyor musun? Sizler bu ülkede hakim kılın, çalışılan korku iklimini korkmadınız üstünüze yürüdüler bir adım geri atmadınız. Etrafı bariyerlerle çevirdiler asla arkasında kalmadınız." dedi.

Saraçhane‘de yedi gece 81 ilde insanların direndiğini ifade eden başkan Özel, "İllerin en büyük caddelerinde meydanlarında direnen, Maltepe’de 2.200.000 kişi oldunuz. oldunuz. Sel gibi attınız, Bugün direnmek üzere artık sizsiniz bütün İstanbul’dasınız Kimse burada biz burada miting yapmıyoruz. Biz burada bir otorite de karşı eylem yapıyoruz eylem‘e geldik. Biz ses çıkarmaya itiraz etmeye geldik. Darbecilerin cuntacıların Şişli'ye gönderdikleri kayın cuntanın şişli temsilcisi gitmeden resul Emrah Şan geri gelmeden durmayacağız. durmayacağız Hiçbirimiz Ekrem başkanımı çıkarmadan rahat etmeyeceğiz. Çok korkuyor ama buradan bir daha hatırlatıyorum, Ekrem başkanı Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız sormayacağız. Bu meydanda elbette bu meydanda parti var. Partiler var her partiden her partiden gençler var. Her partiden üyeler var. Ama bu meydan bu eylem ne bir partinin ve partilerin bu eylem milletin eylemidir. Bu eylem cumhurbaşkanı adayına sahip çıkan milyonların eylemidir." diye konuştu.