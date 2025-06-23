Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı OSTİM Serhat Mahallesi 83. Sokak’ta meydana geldi. Bir ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar oluşurken, kazanın ardından olay yerine gelen vatandaşlar, bölgede benzer kazaların sıkça yaşandığını ifade etti.

Aynı noktada sürekli kaza!

Aynı noktada daha önce defalarca kaza meydana geldiğini belirten bir mahalle sakini, “Bugün burada yine kaza oldu. Sabah da bir kaza vardı. İşe başladığımdan beri bu noktada en az 20 kaza gördüm. Bu artık alışıldık bir durum haline geldi ama böyle devam etmemeli. Buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz,” dedi.

Kazaların özellikle sokak yapısı, hız kontrolü eksikliği ve görüş açısının kısıtlı olmasından kaynaklandığını düşünen vatandaşlar, yetkililerden hız kesici, sinyalizasyon sistemi ya da kavşak düzenlemesi gibi önlemler alınmasını talep ediyor.

Mahalle sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak, daha fazla kazanın yaşanmadan gerekli önlemlerin hayata geçirilmesini istiyor.