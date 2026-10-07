Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2009 yılında Kahramanmaraş'ta, bir helikopter kazasında hayatını kaybeden eski Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun soruşturmasına yönelik sosyal medya hesabından bilgiler paylaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ikinci operasyonu yaptığını ve sonrasında, FETÖ terör örgünün, örgütsel talimat üzerine yapılan bir eylem olduğuna kanaat getirdiklerini aktardı.

F4 pilotunun olaydan önce ve eşinin Adil Öksüz ile görülmeleri ve olaydan öne Elazığ'da, Elazığ mahrem imamlarıyla görüştüğünü belirtti.

Sürecin bağımsız işlediğini söyledi

Bakan Gürlek sosal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği hadiseye ilişkin soruşturmada, olayla irtibatlı kişilerin FETÖ’nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılarına dair bulgular büyük bir titizlikle incelenmektedir. Hiçbir karanlık nokta kalmayıncaya kadar hakikatin izini sürecek; sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesi için süreci kararlılıkla takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği hadiseye ilişkin soruşturmada, olayla irtibatlı kişilerin FETÖ’nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılarına dair bulgular büyük bir titizlikle incelenmektedir. Hiçbir karanlık nokta kalmayıncaya kadar hakikatin izini sürecek; sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesi için süreci kararlılıkla takip edeceğiz. — Akın Gürlek (@abakingurlek) October 6, 2026