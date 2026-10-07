Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sanal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

'7 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından düzenlenecek olan yürüyüş etkinliği ile ilgili olarak, ihtiyaç olması halinde saat 15.00'ten yürüyüş etkinliği sona erene kadar; Dr. Mediha Eldem Sokağın Olgunlar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Kızılırmak Caddesi'nin Olgunlar Caddesi ile Dr. Mediha Eldem Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Mithatpaşa Caddesi'nin Olgunlar Caddesi ile Sıhhiye Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Bankacı Sokağın tamamı ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Atatürk Bulvarı'nın Kızılay Kavşak ile A. Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, A. Adnan Saygun Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Sanayi Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.' (DHA)