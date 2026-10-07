Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Tepepınar köyünde Hamza Dayan'a ait ahırda meydana geldi. Dumanları görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, Hamza Dayan'ın hayatını kaybettiği, 5 küçükbaş hayvanın da öldüğü tespit edildi. Dayan'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla alakalı inceleme başlatıldı.
Mehmet ALTINTAŞ/ GEDİZ(Kütahya),
Kaynak: DHA