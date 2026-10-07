Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 7'nci haftasında deplasmanda arşı karşıya geleceği Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün saat 16.00'da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma sonrasında pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde Cenk Özkacar'ın doğum günü kutlanırken antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi.
Bordo mavililer, yarın saat 18.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON,
Kaynak: DHA