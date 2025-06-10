Yaz aylarının gelmesiyle beraber Mamak Belediyesi, haşere şikâyetlerine karşı önlem almaya devam ediyor. Ayrıca Mamak Belediyesi'nin müdahale amacıyla hayata geçirdiği haşere ihbar hattı ile vatandaşlardan tam not aldı. Özellikle sıcak havaların etkisiyle sivrisinek, karasinek ve hamamböceği gibi zararlılarda yaşanan artış, ilçede artan şikâyetlerin önüne geçmek için belediyenin yeni uygulamasını devreye sokmasını sağladı.

Haşere ihbar hattı üzerinden gelen talepler, belediye ekipleri tarafından anında değerlendirilerek, nokta atışı ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, yaz aylarında haşere sayısında ciddi artışlar görüldüğünü belirterek, “Bu durumu kontrol altında tutmak için düzenli ve sistemli ilaçlama faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her ihbar, ekiplerimizin hızlı ve etkili müdahale etmesine olanak sağlıyor” dedi.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, özel donanımlı kıyafetlerle yürüttükleri ilaçlama çalışmalarını, vatandaşların https://ehizmet.mamak.bel.tr/anket/index adresi üzerinden ilettiği talepler doğrultusunda gerçekleştiriyor. Bu sayede haşere sorununa etkin bir çözüm sunuluyor.

Vatandaşlar da uygulamadan oldukça memnun. Belediye sosyal medya hesapları ve internet sitesinde oluşturulan ankete katılanlar, kısa sürede ekiplerin gelerek ilaçlama yapmasından dolayı teşekkürlerini iletiyor. Sosyal medya paylaşımlarında, yapılan hızlı müdahaleyi kendi çekilen fotoğraflarla belgeleyen vatandaşlar, Mamak Belediyesi’nin bu hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mamak Belediyesi, yaz aylarında artan haşere sorununu vatandaş odaklı yeni uygulaması ile başarıyla yönetmeye devam ediyor.