Mamak Ortaköy Çalışkanlar Petrol’de gece saatlerinde çıkan yangın, çevrede büyük endişeye yol açtı. Yangın, saat 03.00 sularında meydana gelirken, Mamak Belediyesi ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.

Yangın haberini alan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, bölgeye giderek, yerinde incelemelerde bulundu. Başkan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gece, Mamak Ortaköy Çalışkanlar Petrol’de meydana gelen talihsiz yangına ekiplerimiz hızla müdahale etti. Saat 03.00 sularında bölgeye giderek incelemelerde bulunduk. Tüm işletme yetkililerine ve bölge halkına geçmiş olsun. Benzer bir olayın bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili incelemeler sürüyor. Can kaybının yaşanmadığı bildirilen olayda, maddi hasarın boyutunun tespit edilmesi için çalışmalar başlatıldı.