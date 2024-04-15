UCUZ ETİN YAHNİSİ TATSIZ OLUR

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tünektepe Teleferik Tesisinde yaşanan kazaya ilişkin tartışmalar sürüyor. 2017 yılında AK Partili eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından açılan teleferiğin ''Türkiye'nin en ucuz teleferiği'' olarak tanıtıldığı ortaya çıkmıştı.

Teleferiğin açılışı, haber ajanslarında ''Türkiye'nin en ucuz teleferiği Antalya'da hizmete açıldı'' başlığıyla yer almıştı.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, resmi açılış töreninden önce teleferik projesiyle ilgili “'Türkiye’nin en ucuz teleferik taşıma ücretidir. 260 bin peyzaj, toplam bütçe 14 milyon 694 bin 818 TL oldu. Oldukça ekonomik bir rakama gerçekleşti” ifadelerini kullanmıştı. Açılış törenine dönemin Başbakanı Binali Yıldırım da katılmıştı.

Menderes Türel'in teleferikle ilgili sözleri şöyle olmuştu:''Bizim teleferiğimiz yaklaşık 1706 metre uzunluğunda, 3 bin 604 metre kablo uzunluğu var. 36 kabini var. Hepsi 8 kişi kapasiteli. Saatte 1200 kişi taşıyabiliyor. 9 dakikalık süre içinde 605 rakıma Tünektepe’ye ulaşılabiliyor. “

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferiğin direklerinden biri yerinden koparak kabine çarptı. Kabinin tabanının kopmasıyla içerisinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten yere düştü. Kazada kabinde bulunanlardan 1 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. Havadaki diğer kabinlerde mahsur kalan 184 kişi 23 saatlik operasyonun ardından kurtarıldı.

Bayram günü, Antalya’ya gidenler saatlerdir korku içinde kurtarılmayı beklerden, yakınları da televizyonun başında endişeli bir şekilde olayları izlediler.

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma açtı ve mahkeme ANET AŞ'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı da olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile birlikte 5 kişiyi tutukladı. Böylece Teleferik kazasının suçlusu çok çabuk bulunmuş oldu. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün suçu 31 Mart 2024 Yerel seçimler öncesi, teleferiği işleten firmasının genel müdürü olması.

Teleferik 2017’de yapıldı. Teleferik yapımında öyle bir malzeme kullanılmış ki, daha 10 yılını doldurmadan yıpranmış ve bu kaza meydana gelmiş. Belediye Başkanının tutuklama nedeni gerçekten, teleferiğin bakımsızlığı mı, yoksa 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları mı ? Kepez 30 yıl sonra CHP’ye geçmesi mi?. Son yerel seçimde CHP, Kepez ilçesini AKP’den ezici bir çoğunlukla almış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’de karara tepkisini gösterirken "Hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir" diyordu.

Soma’daki facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti.

Çorlu tren kazası, hala yürekleri sızlatıyor. Hiçbir kazada, kamu görevlileri hakkında bir soruşturma ve tutuklanma olmadı.

Aslında teleferik kazasının temeli ucuz malzeme kullanılmasından kaynakladığı belli değil mi ?. Bunu kendileri de açıkladı. “En ucuz teleferiği biz yaptık” diye.

Atalarımız ne güzel söylemiş “Ucuz etin yahnisi tatsız olur” diye.

Ucuz bina olmaz. Ucuz teleferik olmaz. Bunun övünülecek tarafı da olmaz.

Soma Faciası, 13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin Manisa ilinin Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan madencilik kazası. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti. Soma Holding şirketlerinden Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen maden ocağında, patlamaya elektrikli ekipmanların sebep olduğundan şüphelenildi. Yangın, vardiya değişimi sırasında meydana geldi ve 787 işçi patlama sırasında yer altında kaldı. 17 Mayıs 2014'te, toplamda 301 kişinin hayatını kaybettiği ve içeride kimse kalmaması sebebiyle kurtarma çalışmalarının sona erdiği açıklandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan teleferik kazasıyla ilgili aralarında CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu beş kişi tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "hukuki değil, siyasi" olduğunu savunarak tutuklama kararına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özel, "Hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir" dedi.

Kazada dahli olan kim varsa gözyaşına bakılmaması gerektiğini belirten Özel, "Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz" diye yazdı.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı da, Antalya Adliyesi önünde yaptığı açıklamada Kocagöz'ün "tutuklanmasının tek nedeninin, CHP'nin 30 yıl sonra Kepez'i alması" olduğunu öne sürdü ve karara tepki gösterdi.

Büyük korku yaşayan Serap Gül,"Çok kötüydü, felaket gibiydi. Çocuklar için eğlenmeye geldik. Umduğumuz gibi olmadı. Biz 8 kişiydik, 4 turist vardı. Bizi kurtaranlardan Allah razı olsun" dedi. Çocukları için teleferiğe geldiklerini belirten Yasin Gül, "Ben zaten depremzedeyim bir de bununla karşılaştım. Diyecek bir şey bulamıyorum. Korkmadan dolayı değil de mahsur kaldık. Deprem nedeniyle bu etkiledi. Çocukların psikolojisi düzelsin diye getirdik başımıza geldi" diye konuştu.

Kazanın ardından 13 kişi gözaltına alındı. takvim.com.tr

16.06 23 SAAT SONRA BÜTÜN MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Dün saat 17.28'de meydana gelen teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalan son 13 kişi, 23 saat sonra helikopter ile kurtarıldı. İçerisinde çocuk ve yabancı tatilcilerin de bulunduğu grubu UMKE personeli karşıladı.

'FELAKET GİBİYDİ'

Büyük korku yaşayan Serap Gül, "Çok kötüydü, felaket gibiydi. Çocuklar için eğlenmeye geldik. Umduğumuz gibi olmadı. Biz 8 kişiydik, 4 turist vardı. Bizi kurtaranlardan Allah razı olsun" dedi. Çocukları için teleferiğe geldiklerini belirten Yasin Gül, "Ben zaten depremzedeyim bir de bununla karşılaştım. Diyecek bir şey bulamıyorum. Korkmadan dolayı değil de mahsur kaldık. Deprem nedeniyle bu etkiledi. Çocukların psikolojisi düzelsin diye getirdik başımıza geldi" diye konuştu.

Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait ANET AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili E.K.B, Genel Müdür Vekili A.B.S, mekanik mühendisi O.E, ANET iş güvenliği uzmanı M.A, taşeron bakım şirketinin sahibi S.T, şirketin bakım ve otomasyon amiri S.Y, mekanik bakım sorumluları S.K, K.K, O.K, Ö.E, makine teknisyeni H.A, iş güvenliği uzmanı T.A.Ü. ile R.T. gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında ANET AŞ'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı da olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkında da gözaltı kararı çıkardı. Kocagöz, gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Dün yaşanan olayda teleferik direklerinden bir tanesi bilinmeyen bir sebeple devrildi. Devrilmenin etkisiyle bir kabin direğe çarpıp yere düştü. 2017'de Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarısu-Tünektepe hattında hayata geçen teleferik projesi "Türkiye'nin en ucuz teleferiği" olarak tanıtılmıştı. Bizim teleferiğimiz yaklaşık 1706 metre uzunluğunda, 3 bin 604 metre kablo uzunluğu var. 36 kabini var. Hepsi 8 kişi kapasiteli. Saatte 1200 kişi taşıyabiliyor. 9 dakikalık süre içinde 605 rakıma Tünektepe’ye ulaşılabiliyor. Bugün itibariyle deneme sürüşleri tamamlandı. Antalyalıların hizmetine açılıyor. Resmi açılışı önümüzdeki hafta Başbakanımızın katılımıyla olacak. O açılışa kadar Antalyalıları ücretsiz taşıyacağız. Açılışın ardından ücretli olacak. Bir kişi 15 TL, 2 kişi 20 TL olarak düzenlendi. Türkiye’nin en ucuz teleferik taşıma ücretidir. 260 bin peyzaj, toplam bütçe 14 milyon 694 bin 818 TL oldu. Oldukça ekonomik bir rakama gerçekleşti”

DUVAR - Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tünektepe Teleferik Tesisinde yaşanan kazaya ilişkin tartışmalar sürüyor. 2017 yılında AK Partili eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından açılan teleferiğin ''Türkiye'nin en ucuz teleferiği'' olarak tanıtıldığı ortaya çıktı.

Teleferiğin açılışı, haber ajanslarında ''Türkiye'nin en ucuz teleferiği Antalya'da hizmete açıldı'' başlığıyla yer almıştı.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, resmi açılış töreninden önce teleferik projesiyle ilgili ''Türkiye’nin en ucuz teleferik taşıma ücretidir. 260 bin peyzaj, toplam bütçe 14 milyon 694 bin 818 TL oldu. Oldukça ekonomik bir rakama gerçekleşti” ifadelerini kullanmıştı. Açılış törenine dönemin Başbakanı Binali Yıldırım da katılmıştı.

Türel'in teleferikle ilgili sözleri şöyle olmuştu: ''Bizim teleferiğimiz yaklaşık 1706 metre uzunluğunda, 3 bin 604 metre kablo uzunluğu var. 36 kabini var. Hepsi 8 kişi kapasiteli. Saatte 1200 kişi taşıyabiliyor. 9 dakikalık süre içinde 605 rakıma Tünektepe’ye ulaşılabiliyor. Bugün itibariyle deneme sürüşleri tamamlandı. Antalyalıların hizmetine açılıyor. Resmi açılışı önümüzdeki hafta Başbakanımızın katılımıyla olacak. O açılışa kadar Antalyalıları ücretsiz taşıyacağız. Açılışın ardından ücretli olacak. Bir kişi 15 TL, 2 kişi 20 TL olarak düzenlendi. Türkiye’nin en ucuz teleferik taşıma ücretidir. 260 bin peyzaj, toplam bütçe 14 milyon 694 bin 818 TL oldu. Oldukça ekonomik bir rakama gerçekleşti.

Köprülü kavşak yaptığım zaman ‘Karayolları yaptı’ diyenler bu hizmete de hava yolları yaptı diye bir yaklaşım ile karşı karşıya kalabilirim. Önemli olan bu hizmetlerin bizim dönemimizde gerçekleşmesidir."

Antalya Konyaaltı'nda Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki teleferiğin direklerinden biri yerinden koparak kabine çarptı. Kabinin tabanının kopmasıyla içerisinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten yere düştü.