Türkiye’nin sevilen sanatçısı Volkan Konak’ın bir bayram günü Kıbrıs’ın Gazimagusa’da verdiği konser sırasında sahnede ölümü herkesi derinden üzdü.

Sahnede haksızlıktan, hukuksuzluktan ve yoksulluktan söz eden Volkan Konak’a bir hayranı şöyle seslenir :

“Volkan abi sivri konuşma içeri atarlar seni”

Volkan Konak’ın yanıtı şöyle olur ;

“Ya bırak! Sen bilmez misin devrimciler korkmaz.”

Aradan kısa bir süre sonra Volkan Konak, kalbine yenik düşüp, sahneye yığılır.

Bir müdahale yapılır, ancak kalbi tamamen durmuştur.

Volkan Konak’ın konserini izlemeye gelen ve ilk müdahaleyi yapan Ahmet Görkem Yasak adlı doktorun “Yardım ettiğin genç doktor oldu; seni kurtarmaya çalıştı” hikayesi de yürekleri dağladı.

Dr. Ahmet Görkem Yasak, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, 20 yıl önce İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenci olduğu dönemde Volkan Konak’ın kaldıkları öğrenci yurdunu ziyaret ettiğini ve gençlere destek verdiğini anlatarak “20 sene önceydi… Kaldığımız öğrenci yurduna gelip ‘Gençler, bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın’ diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. Güle güle Kuzeyin oğlu. Seni hiç unutmayacağız.” diyordu.

Bu duygu dolu mesaj, Konak’ın hayatına dokunduğu insanların onun yokluğunda bile ne kadar derin izler taşıdığını gözler önüne serdi. Sanat dünyasının yanı sıra, sevenleri ve halk da Konak’ın hem sanatı hem de insanlığıyla unutulmaz bir iz bıraktığını dile getirdi.

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Müzisyenler zamanlarını olağanüstü müzikler yaratmaya adamışlardır. Bazen ortaya koydukları işler o kadar derin olur ki dinleyicileri asla beklemedikleri yerlere götürebilir. İşte “Kuzeyin Oğlu” olarak Türk halkının kalbine dokunan ve büyük izler bıraktığı “Cerrahpaşa Şarkısı” gibi.

Volkan Konak’ın derin duygularla söylediği ve dinleyenlerin yüreğine dokunan “Cerrahpaşa” şarkısı, aslında sanatçının kendi hayatından kesitler taşır. Şarkının sözleri, onun ve ailesinin yaşadığı büyük bir acının yansımasıdır. Şarkının sözlerini, Volkan Konak’ın ablası Nuran Bahçekapılı yazmıştır.

Bu şiir, ailenin yaşadığı büyük bir kaybın ve acının ifadesidir. Bu hikayenin temeli, Volkan Konak’ın babasının hastalığı sürecinde yaşananlara dayanır. Babası kanser hastalığına yakalanmış ve tedavi süreci boyunca İstanbul'daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulunmuştur. Ailesi, özellikle de Volkan Konak ve kardeşleri, hastane koridorlarında uzun süreler geçirmiş ve hastalarının iyileşmesini umarak zor günler yaşamıştır.

Ancak maalesef babaları, tüm çabalara rağmen hayata veda etmiştir. Bu süreç, Volkan Konak ve ailesi için çok derin bir yara bırakmıştır. Özellikle Cerrahpaşa Hastanesi’nde geçen zorlu günler ve babasının kaybı, onun sanatına da büyük bir etki yapmıştır. Bu duygular, Nuran Bahçekapılı’nın kaleme aldığı şiire dökülmüş ve sonrasında Volkan Konak tarafından bestelenerek “Cerrahpaşa” şarkısı haline gelmiştir. Şarkının sözlerinde, hastane sürecinde yaşanan zorluklar, acılar ve kayıplar oldukça içten bir şekilde anlatılmaktadır. Birçok dinleyici, bu şarkıyı dinlediğinde benzer kayıplarını hatırlamakta ve şarkının hüznünü derinden hissetmektedir. Volkan Konak, birçok konserinde ve röportajında, bu şarkının kendisi için ne kadar özel olduğunu dile getirmiştir. Onun için “Cerrahpaşa” sadece bir şarkı değil, aynı zamanda ailesine, özellikle de babasına duyduğu sevginin ve özlemin bir ifadesidir. Şarkı, yıllar geçse de dinleyenlerin kalbinde derin bir iz bırakmaya devam etmektedir.

SÜPRİZ AKRABALIK

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da kuzeni olan Volkan Konak için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Belözoğlu'nun Volkan Konak'ın kuzeni olduğu çok fazla kişi tarafından bilinmezken, bu mesaj da çoğu insan için sürpriz oldu. Belözoğlu yaptığı açıklamada "Evet, ikimiz de Maçkalıyız ve kuzeniz. Bu akrabalığı yakınlarımız dışında pek bilen yoktu. Volkan Abi'nin babasıyla benim annem dayı çocukları. Zaman zaman görüşürüz, birbirimizi çok severiz. Her anımız taze seninle ağabeyim, kuzenim. Yerin de varlığın da çok ayrıydı, çok üzgünüm. Yüce Mevlam mekanını cennet eylesin sevgili ağabeyim." ifadelerini kullandı.



