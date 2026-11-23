İsviçre, Fransa ve İtalya’da portatif bir ocağın üzerinde ortak kullanılan bir tencere içinde eritilen peynirin uzun çatallara takılan ekmek yardımıyla alınarak yenilmesine verilen addır “fondü”. 1950’lerden beri “fondue” adı, ortak bir tencerede sıcak olarak kaynatılan ve uzun çatalların batırılarak yenildiği diğer yemek türleri için de kullanılmaya başlanmış.

Özellikle son dönemlerde kafelerde ve pastanelerde “çikolata fondüsü” olarak görmeye başladığımız ve eritilmiş çikolataya meyve parçaları batırılarak yenmesini ifade eden “fondü” bana 2 ayı geçkin bir süredir gündemimize oturan “fon skandalını” çağrıştırmaya başladı.

Lakin “fon skandalı” veya Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tabiri ile “fon vurgunu” olayına baktığımızda da adeta bu “fondüyü” görüyor gibiyiz. Ortak bir kabın içinde büyük küçük tüm fon işine girenlerin paraları adeta çikolata gibi eritilip sonra büyük foncular tarafından batırıla batırıla yenilmiş…

Gelelim bizim “fondücülerdeki” son duruma… 10 gün önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı “Şahap Kavcıoğlu” fon kriziyle ilgili hakkında çıkan iddialar nedeniyle görevinden “affını istediğini” belirterek istifa etmişti. Kavcıoğlu bu kararı “kurumun daha fazla yıpranmaması için aldığını” söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma açabilmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etmişti. Savcılık, Kavcıoğlu hakkında “yurtdışına çıkış yasağı” getirdi.

Soruşturma kapsamında, tutuklu isimlerden biri de vurgunun merkezindeki şirketlerden Tera Holding’in sahibi “Emre Tezmen” idi. Tezmen soruşturmanın henüz ilk günlerinde 23 Eylül 2026’da tutuklanmıştı. Tezmen, ilk ifadesinde fon mağduriyetinde sorumluluğu Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) atarak şirketlerinin büyümesini faaliyetlerine bağlamıştı. Milyar liralık para transferlerini ya hatırlayamayan ya da sermaye artırımı ve gayrimenkul alımı nedeniyle olabileceğini söyleyen Tezmen, “İstenirse gerekçesini avukatımla dosyaya ibraz edebiliriz” diye eklemişti. Geçtiğimiz hafta savcılığa ek ifade veren Tezmen, BDDK başkanlığından “affını isteyen” Şahap Kavcıoğlu’nu suçlayıcı ifadeler kullandı.

Tezmen şu şekilde ifade verdi: “Bir şirketi almak için biz şirketin sahibiyle bir mutabakata varmıştık. Şahap Kavcıoğlu sahipleriyle benim anlaşmamı söylemişti, biz anlaşma sağladık. Daha sonra Şahap Kavcıoğlu düşüncesinden vazgeçip başkasına aldırdı. Muhtemelen bu satış işleminden kendisinin elden almayı planladığı bir miktar vardır, onu yüksek bir şekilde almıştır diye düşünüyorum. Şahap Kavcıoğlu ile şahıslar arasındaki ilişkiye gelecek olursam, Ali Emre Ballı’yla Şahap Kavcıoğlu çok yakınlardı, çok sık görüşürlerdi. Ali Emre Ballı’nın her talep ettiği iş anında BDDK’da hallolurdu, hiç geciktiğine şahit olmadım. Hatta bu durum benim çok dikkatimi çekerdi. Hatta bir iş veya işlemiyle ilgili (tutuklu eski BDDK başkan yardımcısı) Muhammet Erişen’i doğrudan arayıp talimat şeklinde konuşurdu. Ali Emre Ballı bana “BDDK’da ne işin olursa olsun bana söyle, ben hallederim” derdi. Şahap Kavcıoğlu, Pusula grubunu almam için bana baskı yaptı. Almak istemediğimi kendisine belirtmeme rağmen, bu söylemimi hiç dikkate almayıp “Alacaksın” demişti. Bugün gerek Ali Emre Ballı, gerekse Serdar Turhan açısından düşündüğümde bunun tek bir açıklaması olabilir. O da Şahap Kavcıoğlu’nun çıkarı ya da ortaklığıdır.”

Tabi fon soruşturmasında bürokrasinin yanı sıra en çok bu skandalın “siyasi bağlantılarının” olup olmadığı konuşuldu. Siyasilerden sadece Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı “Fatma Betül Sayan Kaya”nın, eşi ile birlikte fon soruşturmalarından önce bir şirketin hisselerine 163 milyon TL yatırım yaptıkları, borsadaki likidite krizi ve fon çöküşünden hemen önce (Nisan - Eylül 2026 arası) bu hisseleri satarak 2,17 milyar TL haksız kazanç sağladıkları iddia edilmişti. Kaya önce AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden affını istemişti. Daha sonra iki kez “şüpheli sıfatıyla” ifadesi alınan Kaya tutuklanmıştı. Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fatma Betül Sayan Kaya, geçtiğimiz hafta rahatsızlandı. Baygınlık geçirdiği öğrenilen Kaya, bunun üzerine Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından koğuşuna geri gönderildi. Bu hafta da fon davasının genişleyerek devam etmesi düşünülüyor.

600 gündür tutuklu olan “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun”, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "delegelerin iradelerinin maddi menfaat karşılığı fesada uğratıldığı ve oylamaya hile karıştırıldığı" iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 4 sanık bizzat katılırken Rıza Akpolat ise SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden Cumhuriyet Savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun arasında bulunduğu 9 sanığın cezalandırılmasını istedi. İmamoğlu dahil 9 sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi, ayrıca “siyasi yasak da” getirildi. Kısa bir süre önce AK Parti’ye geçen “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay” ile Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama ise beraat etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında gündemde olan “emekli maaşı düzenlemesine” ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 17 milyon emekliyi kapsayacak düzenlemenin yılbaşından önce hayata geçirileceğini söyledi. Emekli zammının yaş ve prim gün sayısına göre değerlendirildiğini belirtti.

Yoğun bir gündem ile yeni bir haftaya girerken herkese esenlikler dilerim…