Ahi.

Angaralı.

Kocaman yürekli güzel bir insan, Dericizâde Faruk Küçük.

Bir koleksiyoner.

Pek çok koleksiyoner biriktirmeyi, biraz daha üzerine koymayı sever. Çok normal değil mi? Biriktirmenin yapısında bu var zaten.

Küçük de öyle. Biriktirmekten kendisini alamıyor.

‘Benden sonra biriktirdiklerim ne olacak?’ düşüncesi tüm koleksiyonerlerin yaşadığı kaygıdır aslında.

Küçük de bu kaygıyı derinden hissediyor.

Önlemini alıyor.

Biriktirdi, bağışladı

Küçük, ‘benden sonra birikimim heba olmasın, gelecek kuşaklara kaldığından emin olayım, uzun yıllar daha çok kişi yararlansın’ gibi ulvi nedenlerle tüm koleksiyonunu devletin iki kurumuna bağışladı. Bağışlamadan önce de çok düşündü, taşındı. Sonunda Türk Tarih Kurumu ve Anadolu Ajansı'nı seçti.

Diğer yandan damgasını vurduğu tarihi Ankara fotoğrafları var ki hangi kurum, kuruluş veya kişilere bağışladığını eminim kendisi bile sayamaz!

Açtığı sergiler saymakla bitmez. İsteyen herkese kapısı açıktır. Elinden geleni esirgemez.

Gönlü bildiğin Halil İbrahim Sofrası! Bağışladı, bağışlıyor ve biriktirmeye de bağışlamaya da devam ediyor.

“Ben vazgeçsem de onlar geçmiyor!” diyerek kendisini arayanları anlatıyor.

Biriktirmeye de bağışlamaya da devam ediyor

Bağış yapıp, koleksiyonunu neredeyse tükettiği bir gün bir satıcı aramış;

“Faruk Abi, gelenleri görmen lazım!”

“Yok yavrum ben artık almıyorum, tüm koleksiyonumu bağışladım.”

“Sen bir gör Abi!”

Dayanamamış, görmüş!

Biriktirmeye devam!

Bağış yaptığı yerlere yeni aldıklarını sunmaya devam ediyor…

Çocuklar

Onu yazmaya çalışırım (https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/necati-yalcin/ahilik-ve-ankarada-ahi-mekanlari-40466027).

Konferans, söyleşi veya gezi… Elinden geldiğince hepsine katılır. Birlikte canlı yayın da yaptık (https://www.youtube.com/watch?v=CUb4gLYEDiI), söyleşi de düzenledik…

Hepsi bir yana, geçmişin izlerini geleceğe taşıma arzusunun yüksekliğinden belki, geleceğimiz çocuklarla buluşmak onu çok mutlu ediyor.

Keçiören Sınav Okulları öğrencileriyle buluşuyoruz örneğin.

Diğer etkinliklerimizde pek aramıyor ama çocuklarla buluşmamızın ardından heyecanla teşekkür için arıyor :)

İşte fotoğrafı!

Çocukların Dericizâde kartpostallarını veya ellerindeki küçük kağıtları ona imzalatmak için duydukları heyecan onu da çok heyecanlandırıyor.

Tarihe ışık tutmak

Küçük, biriktirdiği kitap ve fotoğraf gibi malzemeler sayesinde Ankara hakkında oldukça engin bir bilgiye sahip. Belki de koleksiyoner ruhunun verdiği enerji onu geçmişle sıkı bağlantıda tutuyor. Çalışma hayatının uzun bölümünün geçtiği Kale’deki hatıralarını dün gibi hatırlıyor. Tıpkı koleksiyonu gibi anılarını da gelecek kuşaklara aktarmak istediğini söyledi.

‘Tamam o zaman!’ dedik ve çekimlere başladık. Geçen sene soğuklarla ara verdik, bu sene sıcaklarla başladık. Kale’nın 50-60 hatta 70 yıl geriye giden yakın tarihi çıkmaya başladı.

Bilene çok değerli kayıtlar bunlar.

Küçük, kayıtlarda son derece samimi, içten ve doğal. Her zaman ki gibi.

Yürürken yaşıt esnafa rastladığında sıcak bir selamlaşmanın ardından geçmiş günler canlanıyor hemen. İşini babadan devralan esnaf da var. Onlar hemen tanıyor Faruk Amcalarını. Yol boyu çoğu esnafla laf atarak devam ediyor çekimlerimiz.

İşini oğlunu devretmeye hazırlanan bir esnaf gördüm. Faruk Abi beni tanıştırmamıştı. Yanındayken aradım.

“Faruk Ağabey beni niye tanıştırmadın?”

“O daha çocuk’” dedi!

Eskilerden tanıdıklarının azaldığını hüzünlü gözlerle izlerken, değişen zamana da sitemini esirgemiyor.

“Terzi kalmadı, kumaş da kalmadı…”

Ankara’nın Faruk Amcası ile Ankara Kalesi’nin videolu tarihini yazarken, ister istemez sizi de hüzünlendiriyor…

Rahmi M. Koç Müzesi’ne adına adanan köşesinin önünde

İşte!

‘Dericizâde Faruk Küçük, Koyunpazarı'nın 70 yıl öncesini anlatıyor.’, https://www.youtube.com/playlist?list=PLyia_iyWtNcZe61jhEcp5K1-HIDs55nH8

“Koyunpazarı'nın eski halini anlatıyor. Tüm içtenliği ve samimiyetiyle... Videoyla geçmiş günlere gidecek, o günleri yaşayacaksınız. "Terzi kalmadı, kumaş kalmadı..." diyecek bir yerde... Boray Bey ile geçmişi hatırladık hüzünlendik, çekimlerde veya izlerken gözlerimiz doldu. Tüm koleksiyonunu devletin iki kurumuna bağışlayan (Türk Tarih Kurumu ve Anadolu Ajansı'na) Faruk Ağabey'in topluma, yarınlara katkısının videoları bu çekimler.

Ellerinden öpüyor, sağlıklı ve mutlu-mutlu uzun bir ömür diliyoruz.

Böyle Güzel İnsanlar iyi ki var, onlar dünyamızı aydınlatıyorlar.

Video: Dr. Ali Boray Başçı”

Eklendikçe yenilerini de bulacağınız Dericizâde Faruk Küçük videoları: https://studio.youtube.com/playlist/PLyia_iyWtNcZe61jhEcp5K1-HIDs55nH8/videos

Bu ve yazıdaki diğer fotoğraflar: Dr. Ali Boray Başçı

Kaynaklar

* ‘Ahilik ve Ankara’da ahi mekânları’, Necati Yalçın, https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/necati-yalcin/ahilik-ve-ankarada-ahi-mekanlari-40466027

* ‘Dericizâde Faruk Küçük ile Canlı Yayın’, https://www.youtube.com/watch?v=CUb4gLYEDiI

* ‘Dericizâde Faruk Küçük ve Dr. Necati Yalçın Ankara Kültür Festivali: THK Havacılık Müzesi’nde’, https://www.youtube.com/watch?v=S9QV65lZnBg

* ‘Dericizâde Faruk Küçük Ankara Kalesi’ni anlatıyor, Arakamızda Anadolu Medeniyetleri Müzesi…’, https://www.youtube.com/watch?v=-3ls7X-oH7Q

* ‘Dericizâde Faruk Küçük Ankara Kalesi’ni anlatıyor-Oğlu paranın kıymetini bilsin diye’, https://www.youtube.com/watch?v=K1zVRP1yqC0

* ‘Dericizâde Faruk Küçük anlatıyor-Aslanhane Camisi çevresindeyiz…’, https://www.youtube.com/watch?v=TNI9T6sVUrA

* ‘Pilavoğlu Han, Dericizâde Faruk Küçük anlatıyor.’, https://www.youtube.com/watch?v=jmQnlVSH8ro

* ‘Dericizâde Faruk Küçük Ankara Kalesi'ni anlatıyor-Buralarla ilgili rivayetler çok...’, https://www.youtube.com/watch?v=0P4pMZHYLuk

* ‘Dericizâde Faruk Küçük, Tarihî Pilavoğlu Han Çarşısı’nı anlatıyor-O zamanlar her şey organik!’, https://www.youtube.com/watch?v=ptf-uiOIRso&t=157s

* ‘Dericizâde Faruk Küçük Ankara Kalesi’ni anlatıyor-Burası Dadaş Çay Evi…’, https://www.youtube.com/watch?v=dSowRkpiqPI

* ‘Dericizâde Faruk Küçük Ankara Kalesi’ni anlatıyor-En iyi mezbaha derdik. En iyi deriyi alırlardı...’, https://www.youtube.com/watch?v=ur_5GZC9gLs

* Yazıdaki fotoğraflar: Dr. Ali Boray Başçı