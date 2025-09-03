Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dış ticaret verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, gerek dış ticarette gerekse turizmde sağlanan olumlu gelişmeler sayesinde cari açığın milli gelire oranının yıl sonunda programda öngörülen yüzde 2 seviyesinin altına ineceğini belirtti.

Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Uyguladığımız politikaların beklentileri olumlu yönde etkilediği, öngörülebilirliğin ve ekonomiye olan güvenin arttığı bir ortamda dış ticaret dengelerimiz de iyileşiyor. 2025 yılı Ağustos ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 azalmasına rağmen, ithalatımızdaki yüzde 3,9’luk düşüş dış ticaret dengemize olumlu yansımıştır. Dış ticaret açığı aynı dönemde yüzde 16,7 azalarak yıllıklandırılmış bazda 87,5 milyar dolara gerilemiştir.”

Cari açığın azalmasında turizm gelirlerindeki artışın da önemli rol oynadığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

“Türkiye, küresel rekabette önemli bir aktör olmayı sürdürerek uluslararası yatırımlardan daha fazla pay alacak. İhracat odaklı teknolojik dönüşüm ile ekonomimizin verimliliğini artıracağız. Hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz Orta Vadeli Program (OVP) ile ihracata hız kazandıracak adımlar atmaya devam edeceğiz.”