Kıbrıs… 1571’de Venediklilerin elindeydi.

Ada halkının karada, Kıbrıs çevresinden geçen gemilerin de denizde Venediklilerden çekmediği kalmamıştı.

Osmanlı adaya ordusunu gönderdi.

Zulüm bitti, barış geldi.

Yıllar sonra…

Osmanlı Ruslarla savaş halindeydi, İngilizler ‘yardım edeyim ama Kıbrıs’ta yönetimi bana verin’ dedi…

İngilizler Kıbrıs’ta önce yönetimi aldı, sonra Osmanlı bayrağını indirdi.

O günden sonra adada huzur ortamı gitgide bozulacaktı.

Adada nüfusları 3’te bir oranında olan Türkler, çok sayıdaki Rumlarla o güne dek dostça yaşarken, işler değişmeye başlamıştı. Türkler resmen zulüm altında yaşamaya başladılar. Türkiye uyardıkça durum düzelir gibi oluyordu ama hayır, ada günden güne karışıyordu.

Bu durum Kıbrıs Barış Harekatı’na dek sürecekti…

1974…

Rumlar adada darbe yaptılar. İç savaş çıkmıştı. Türklerin can güvenliğinin kalmadığı apaçık ortadaydı.

Türkiye adaya yasal hakkını kullandı ve müdahale etti.

Başbakan Bülent Ecevit, ‘adaya sadece Türk halkı için değil Rum ve tüm yaşayanlara barış getirmek için gidiyoruz’ dedi.

Öyle de olacaktı…

Radyo Vatan

Bu sene Gülsen (Eşim) ile Kıbrıs’a gittik.

Katliamların yaşandığı şehitlikleri ziyaret ettik, Radyo Vatan’da söyleşiler yaptık.

Kurgusu Dr. Ali Boray Başcı’ya ait olan, Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde 1974'te katledilen 126 Kıbrıslı Türk'ün toplu mezarlarını ziyaretimizin videosunun bağlantını vereyim:

https://www.youtube.com/watch?v=PF73q2YG-gM

Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Millî Mücadele Müzesi ve Söyleşiler

Ankara’da Türk Tarih Müzesi’ni kuran, Etimesgut Önceki Belediye Başkanı Enver Demirel, müzeyi gezdirmekten büyük keyif alırdı. Bir gün müzeyi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da gezer. Müzeyi çok beğenir.

“Bu çok güzel olmuş. Bir benzerini Kıbrıs’ta istiyorum.” demiş.

İşte!

Lefkoşa’daki 1571’den bugüne dek tarihini anlatan Kıbrıs Türk Tarih Müzesi’nin öyküsü böyle başlar.

Ankara’daki müzenin de heykeltıraşı olan Alper Çınar, atölyesindeki heykeltıraşlarla kolları sıvadı…

Heykellerin yapımı sırasında atölyesini ziyaret etmiş, yaptıklarına hayran kalmıştım.

Dev heykeller önce TIR’lara, TIR’lar gemilere yüklendi, Kıbrıs’a yola çıktı…

Radyo Vatan’da yaptığımız söyleşilerde Etimesgut Önceki Belediye Başkanı Enver Demirel ile müzenin öyküsü var.

Ayrıca…

Kıbrıs konusunu uzun yıllardır yakından izleyen Prof.Dr. Anıl Çeçen 'Kıbrıs'a durum' söyleşisi yaptık.

Prof.Dr. Mehmet Tuncer ile Kıbrıs anılarını konuştuk.

Ressam Şükran Pekmezci ve Ressam Prof. Hasan Pekmezci ile Kıbrıs'taki Güzel Sanatlar Müzesindeki yer alan tablolarını konuştuk.

Ve Gazilerimizden 'Harekât Anıları' dinledik.

Karadan, denizden, havadan uçakla be helikopterle inmişler. Var olsunlar. Anılarını anlattılar…

Radyo Vatan, söyleşileri 3 ayrı programda yayınladı, tek bağlantıyla erişilebiliyor.

İşte bağlantı:

http://radyovatankktc.com/necati-yalcin-roportaji/

Haklı olduğunu anlatamamanın müthiş bir örneğidir Kıbrıs

Haklı olduğumuz ama kimselere anlatamadığımız, tek kaldığımız bir konudur Kıbrıs davamız.

Çok çektiler, özgürlük, bağımsızlık yolundan dönmediler.

Bu uğurda can verenlere, mücadele edenlere sevgiyle, saygıyla ve minnetle.

Kıbrıs Türkü candır.

Candan ayırmak olmaz…