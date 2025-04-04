Daha önceki yazımda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Pazar günü yapılacak CHP Olağanüstü Kurultayında aday olup olmayacağı merak konusu olmuş, bende makalemin başlığını “Partisini Seven Aday Olmaz” demiştim.

Nihayet kısa bir süre sonra Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığına aday olmayacağını açıklamış, tartışmalara noktayı koymuştu.

Kılıçdaroğlu bununla kalmadı sosyal medya hesabından “Neden aday olmayacağını” da çarpıcı bir şekilde açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Aday olmama kararımın nedeni; Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir" ifadelerini kullandı

Kılıçdaroğlu ayrıca kendisi için imza toplayanlara da teşekkür ederken nedenlerini de şöyle sıraladı.

*“Aday olursan yüzüne tükürürler.” diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım.

*“Aday olursan taşlarlar.” söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam!

*“Hangi yüzle aday olacaksın!” diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir.

*Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir.

*Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun.

*Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik.”

Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıl Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderliğini yaptı. "Gandi Kemal" lakaplı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski liderinin yumuşak dilli ve sakin tavrı, seçmende karşılık bulmadı.

Son yapılan 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinden ağır bir yenilgi aldı ve Kılıçdaroğlu kurultayla koltuğunu Özür Özel’e bırakmıştı.

Siyasi kulislerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) olağanüstü kurultayı yaklaşırken, en çok merak edilen sorulardan biri de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu Kurultaya katılıp katılmayacağıdır.

CHP'nin 13 yıl boyunca genel başkanlığını yürüten Kılıçdaroğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinden sonra parti içi muhalefetin baskısıyla koltuğunu Özgür Özel’e devretmişti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılıp katılmayacağı konusunda kamuoyunda farklı görüşler bulunuyor.

Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kurultaya katılıp katılmayacağı ise halen netlik kazanmış değil. Konuyla ilgili olarak kendisine sorulan “Kurultaya katılacak mısınız?” sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

“Biliyorsunuz bir süredir bayram dolayısıyla tatildeyim. Eğer davetiye geldiyse giderim. Ofiste olmadığım için davetiyenin gelip gelmediği hakkında bilgim yok. Bir iki gün içinde döneceğim, eğer davetiye gelmişse giderim.”

Siyasi kulislerde bu açıklama farklı şekillerde yorumlanıyor. Bazı milletvekilleri Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılacağını iddia ederken, bazıları da ortamın gerilmemesi adına katılmayacağını öne sürüyor. Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, eski genel başkanın tepkilere maruz kalabileceğini ve salonun gerilebileceğini ve sert tartışmaların çıkabileceğini belirtiyor.

Bana göre Kemal Kılıçdaroğlu Pazar günkü kurultaya katılmayacak. Kurultay Başkanlığına telgraf gönderip, başarılar dileyecek.

SALONDAN BİRKAÇ NOT

CHP Kurultayları her zaman Ankara’nın en büyük solanlarında yapılırdı. Herkes yer bulur, vatandaşlar da rahat izleyebilirdi.

Bu kez, kayyuma karşı “İrade Milletindir” sloganı ile Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Salon 1508 koltuğa sahip. Salona seyirci alınmayacak.

CHP'nin kayıtlı 1323 kurultay delegesi bulunuyor. 134 milletvekili var. Salonda nasıl bir düzen alınacak merak konusu.

Delegeler kurultayda, önce Genel Başkanı seçecek ardından 60 Parti Meclisi (PM) ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi için seçim yapacak.

CHP Genel Merkezi’ni aradım. Basın bölümündeki kişi Basın ve Televizyonlar için bir bölüm hazırladıklarını, basın kartı olan gazetecilerin yer bulmakta zorluk çekeceklerini söylüyor.



