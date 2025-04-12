Geçtiğimiz günlerde Altındağ Belediyesi önünde yaşanan olay, Türkiye’de işçi hakları ve siyaset etiği açısından derin bir yara açtı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, işten çıkarılan 46 işçinin direnişine müdahale ederken bir işçiye yumruk attı. . Üstelik bu anlar kameralarca da kaydedildi.

Bu sadece bir arbede değil, kamu yöneticisinin sorumluluğunu unutarak halkına karşı şiddet uyguladığı açık bir skandaldır.

İşten çıkarılan 46 işçi, Altındağ Belediyesi önünde kurdukları çadırla haklarını aramaya çalışıyordu. Olayın fitilini, Veysel Tiryaki'nin yanındaki yetkililerle birlikte çadıra müdahale etmesi ateşledi. Ortaya çıkan arbede sırasında, Tiryaki'nin Hizmet-İş Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere’ye yumruk attığı kameralar tarafından kaydedildi.

Sormak gerekiyor: Bir belediye başkanı işçisine, sendika temsilcisine nasıl yumruk atar?

Ve bir başka önemli soru: Bu olay bir CHP’li başkan tarafından yaşansaydı, acaba ülke gündemi nasıl şekillenirdi?

Ne AKP’nin üst yönetimi, ne de Hak-İş Konfederasyonu'ndan bu olayla ilgili ciddi bir açıklama geldi. Veysel Tiryaki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kendini savunmaya çalışsa da, yumruk olayını haklı kılacak hiçbir gerekçe sunamadı.

Aksine, açıklamasında dikkat çeken bir ifade kullandı: “Altındağ Belediyesi bünyesinde çalışan Hizmet-İş sendikasına üye tek bir işçi yoktur. 1400 işçi belediyenin yanında yer almıştır.”

Sayın Başkan’a hatırlatmak gerekir: İşten çıkardığınız 46 işçi elbette artık Altındağ Belediyesi çalışanı değildir ama hâlâ bir sendikanın üyesidir. Ve sendikalı olmak anayasal bir haktır.

Tiryaki açıklamasında, sendikayı ve önceki belediye yönetimini hedef alarak kendini aklamaya çalıştı.

“Bizden önceki 5 yıl boyunca Altındağ Belediyesi işçilerinin sigorta prim ve vergileri ödenemezken, neredeydiniz?”

Oysa sigorta primi ve vergi ödemek sendikanın değil, belediye başkanlarının görevidir. Tiryaki bu sözleriyle yalnızca sendikayı değil, kendi partisinden selefi Asım Balcı’yı da açıkça suçladı.

ALTINDAĞ’I 15 YIL YÖNETTİ

Veysel Tiryaki’yi tanıyanlar iyi bilir. AKP adayı olarak 2004 yılından 2019 yılına kadar Altındağ Belediye Başkanlığını yönetti. 2019 Yerel Seçimlerinde kendisi gibi üç dönem CHP‘li Yenimahalle Belediye Başkanlığı yapan Fethi Yaşar’ı devirmek amacıyla, AKP’den Yenimahalle Belediye Başkanlığına adayı oldu. AKP’de Altındağ Belediye Başkanlığına Asım Balcı’yı gösterdi. Ancak Yenimahalle’de seçimi yine CHP’li Fethi Yaşar kazandı.

Tiryaki bir dönem boşta kaldı. 2024 yerel seçimlerinde AKP’den Altındağ Belediye Başkanlığına aday gösterildi ve kazandı.

Veysel Tiryaki şimdi tüm suçları eski yönetime yükledi. Suçladığı kişi de aynı partiden AKP’li Asım Balcı

BELEDİYE BAŞKANI HESAP KESİYOR

Altındağ Belediyesi’nden 46 işçinin işine son verilmesi olayı, geçtiğimiz yıllara dayanıyor. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Altındağ Belediye Başkanlığını kazanan Veysel Tiryaki, eski Başkan Asım Balcı'nın işçilere söz verdi zamları iptal etti. Bunun üzerine işçiler Fen İşleri binası önünde toplandı. İşçiler iş bıraktı. İş bırakma eylemi yapan 70 işçiye gece gönderilen mesaj ile işten çıkarıldıkları bildirildi.

İşçilerin bu direniş olayını Veysel Tiryaki unutmadı. Hizmet-İş Sendikasıyla sürekli olarak bu işçilerin görevlerine son verilmesi konusunda pazarlıklar yaptı. Sonuç alamayınca 46 işçinin işlerine son verdi.

Bu olay sadece Altındağ’daki bir belediye meselesi değil; Türkiye’de sendikal hakların ne denli güvencesiz olduğunun açık bir göstergesidir.

Şimdi görev, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası’na düşüyor. Bu 46 işçinin hakları için mücadele etmek, sadece sendikal bir sorumluluk değil, tarihsel bir görevdir.

Bu ülkede işçisini yumruklayan değil, onun elini tutan yöneticilere ihtiyacımız var.