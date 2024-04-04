ODTÜ Ormanı’nda Yürüyüş, Adım Adım Ankara

Önemli kentlerde dev parklar vardır. Hyde Park gibi Central Park gibi… Merak ettim internete sordum, ilki 1,4 iken ikincisi 3.41 km2.

Ankara’da kent içinde bir ODTÜ Ormanı (okullara ayrılan alan ayrı!) 30 km2! Yani andığımız dev parkların toplamının nerdeyse 10 katı!

Değerini bilmemiz, yollarla bölmememiz dileklerimle…

‘Baharın ilk günleri!’ dedik, ‘birkaç kelebek ve birkaç çiçek buluruz’ diye gittik.

Bulduk!

Üstelik daha yolun başında bir keklik ile bir de yabani tavşan gördük. Ankara’nın göbeğinde yabani hayatı görebilmek tarifsiz bir mutluluktu...

Kelebekler ve çiçekler

Tarifsiz mutlulukla(!) başlayan gezimizde bolca beyaz kelebek gördük.

Ayrıca İspanyol kelebeği, Uygur esmer güzeli, yalancı apollo ve diken kelebeklerine rastladık.

İşte Mutlu Kader’in objektifinden İspanyol kelebeği (üstte) ve diken kelebeği (altta)…

Maviş otu (1), kanarya otu (2), çırçır otu (3), saat otu (4), karahindiba ve alakötürümün yanında meyve ağaçları da çiçeklenmişti.

Ben bir erik ağacıyım!

Algler, yaşam alanı yaptıkları ağaçlar henüz yapraklanmadıklarından kolayca seçilebiliyorlardı.

Bir badem ağacındaki ortak yaşamı görüntülemeden edemedim.

“Ben bir erik ağacıyım!”,https://www.youtube.com/shorts/6iEyUd4BFWo

Papatyalar

Papatyalar da açmıştı.

Harika görünüyorlardı.

İşte!

“Bu papatya yalnız değilmiş!”,https://www.youtube.com/shorts/HAJw5COk7D4

Havalar biraz daha ısınınca, korunan tüm alanlar gibi burasının da coşacağına şüphe yok.

Bu yazının doğduğu turdaki bizim ekip!

(Soldan sağa) Murat Akın (ODTÜ Tasarım Fabrikası Sanat Danışmanı),

Mutlu Kader (ODTÜ’lüdür. Bu yolculuğa ilk o götürdü. Harika kelebek fotoğrafları da ondan),

Ali Ayvazoğlu (Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü, hazırladığı rehberde Ankara’nın endemik çiçekleri var, bir dahaki baskıda sanırım ODTÜ’nün kelebekleri de olacak) ve ben…