Küçük hanımlar, Küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.”

Gazi Mustafa Kemal

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı mekânlarıyla kutlamak isterseniz Ankara, elbette başkent olarak, bu konuda en şanslı kent.Daha önce ‘23 Nisan’a Özel Ankara’da 4 mekân’ başlığıyla bir yazı yazmıştım. Bağlantısını kaynaklarda bulabilirsiniz. Bu yazıda mekanları arttıralım!

Önce 23 Nisan’ın tarihe yazıldığı ve bayram olarak kabul edildiği İlk ve İkinci meclis binaları…

Kurtuluş Savaşı Müzesi (Birinci Meclis)

Ankara taşından bir bina.

1. Ulusal Mimarlık Akımının güzel bir örneği.

23 Nisan 1920, Birinci Meclis’in açıldığı tarih. İşte o günün yaşandığı yer tam da burası!

Meclis başkanlığına seçilen en yaşlı üye Sinop Mebusu Şerif Bey, açılış konuşmasında;

"… tam bağımsızlık ile yaşamak kararlılığında olan ezelden beri hür ve bağımsız yaşayan milletimiz bu esaretini kesin ve kararlı bir biçimde reddetmiş ve derhal vekillerini toplamaya başlayarak yüce Meclisini vücuda getirmiştir..."

Ardından Ankara mebusu Mustafa Kemal söz aldı.

"Artık yüce meclisin üzerinde bir güç yoktur."

Hafta boyu (23-27 Nisan) ücretsiz gezilebilecek.

23 Nisan için Müze’ye davet ve kutlama müzenin müdüründen…

“Her sene 23 Nisan bayramını, sayıları günden güne artan ziyaretçilerimiz ve özellikle 81 ilden gelen çocuklarımızla ilk mecliste kutlamak bizler için büyük bir ayrıcalık. Bu şansın ve büyük sorumluluğumuzun farkındayız.

Müzemize bekliyoruz.

Bayramımız kutlu olsun.”

Fatma H. Un, Kurtuluş Savaşı Müzesi Müdürü.

Cumhuriyet Müzesi (İkinci Meclis)

23 Nisan gününün bayram olarak kabul edildiği mekân İkinci Meclis binası.

Arkasında bir sığınak var. Aynı isimle, özellikle dijital sergilere ev sahipliği yapıyor. 23 Nisan’da özel bir sergi, ‘İlk Adım’ açılıyor. Ücretsiz gezilebilir.

Müze’ye davet sorumlusundan…

“Her mekânın ruhu vardır. Bazen çocuk olur, bazen genç bazen zafer kazanmış komutan, bazen de devlet kuran Ulu Önder.

Cumhuriyet Müzemizin hizmet verdiği 2. Meclis binası da 23 Nisan’da çocuk gibi neşeli, 19 Mayıs'ta kabına sığmaz bir genç, 30 Ağustos’ta gururlu bir komutan, 29 Ekim’de halkını kucaklayan devlet edası ile her yastan ziyaretçimize kucağını açıp beklemektedir.

Bu sene de bizleri yalnız bırakmayacak olan ziyaretçilerimizi bir asrı devirmiş olan binamız ile birlikte beklemekteyiz.”

Nevin Kayabedir, Cumhuriyet Müzesi

Atatürk Konutu ve Demir Yolları Müzesi (Direksiyon binası)

23 Nisan’ın bayram olmasına karar verilen mekân Direksiyon Binası.

Bina bugün Atatürk Konutu ve Demir Yolları Müzesi adıyla müze olarak ziyaretlere açık.

Müze yetkilisi Günay Uluç,

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk bayramı olarak 23 Nisan'da kutlanması kararı müzemizde alınmış olduğundan halkımızı ve çocuklarımızı bugünde müzemize bekliyoruz.” diyerek sizi müzeye davet etti ve 23 Nisan Çarşamba günü müzede kendisinin bulunacağını sözlerine ekledi.

Atatürk Konutu ve Demir Yolları Müzesi (Direksiyon binası)

23 Nisan’ın bayram olmasına karar verilen mekân Direksiyon Binası.

Bina bugün Atatürk Konutu ve Demir Yolları Müzesi adıyla müze olarak ziyaretlere açık.

Mekanlar ve etkinlikler

Örnekleri ve mekanları arttırmak mümkün elbette. Bu yazıda 23 Nisan için özel etkinliklerini de okuyabileceğiniz, çocuklarımızla gidebileceğiniz müzelerin ağırlıklı olduğu mekanların ulaşabildiklerimden bilgi aldım.

Namazgah Tepe’de iki müze, Resim Heykel ve Etnografya

Dualarla cepheye asker yolladığımız tepede bugün iki önemli müze var.

Tepeye çıkmadan da bir anıt yapıldı. Namazgah Tepe Anıtı. Bir Meclis açılışında Mustafa Kemal Paşa, din adamları ve milletvekillerini dua ederken gösteren fotoğrafın canlandırıldığı bir rölyef, anıtın bir parçası.

Anıtın ardından çıkacağınız tepede Resim Heykel Müzesi ve Etnografya Müzesi sizi bekliyor.

İki müze de Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu imzalı. Etnografya Cumhuriyet’in yaptığı ilk müze, önünde de Pietro Canonica imzalı Ankara’nın ilk Atatürk Anıtı var. Müzelere giderseniz anıtı, mimarın büstünü ve İbrahim Çallı heykelini de görmeyi ihmal etmeyin.

İki müzenin bir anlamda ortaklaşa düzenlediği etkinlik söz konusu.

Müze ziyaretimizde Müze Müdürü Veysi Gün ile yaptığımız sohbet esnasında söylediklerini aktarayım:

“Birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Ankara Etnografya Müzesi 22 Nisan 2025 tarihinde saat 11.00'da ‘Müzede Hayat Var’ sloganıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenliyor.

Bu kapsamında, Karagöz ve Hacivat Gösterisi ile Bando Takımı Gösterileri ile çocuklarımıza yönelik şenlik tadında etkinlik gerçekleştirilecek.

Çocuk Şenliği etkinliğimize Çocuk Dostu Müze olarak tüm çocuklarımızı davet ediyoruz.”

23 Nisan’ın balolarının en ünlü mekânları

23 Nisan balolarla kutlanırdı. Baloların en ünlü mekanları Ankara Palas ve İnönülerin evi olan Pembe Köşk’tü.

Ankara Palas

Ankara Palas, bir anlamda İkinci Meclis’in oteli (İlk Meclis’in oteli de malum Taşhan’dı) ve o zamanlarda devletin en önemli konuklarını ağırladığı en önemli mekân.

Konferans etkinliklerine devam ediyor. Serinin yedincisinde konu, TBMM’nin 105. Açılış yılı, konuşmacı Prof.Dr. Haluk Selvi. Taşhan ne yazık ki bugünlere gelemedi ama Ankara Palas restorasyonun ardından müze olarak açıldı.

Yapılmasının ardından otel, lokanta ve eğlence yeri gibi Ankara’nın birkaç alanda açığını kapatıyordu. 29 Ekim cumhuriyet ve 23 Nisan çocuk balolarının da vazgeçilmez mekanlarındandı…

Ankara Palas’tan yapılan açıklamayı okuyalım…

“Ankara Palas, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kapılarını Türk vatandaşlarına ücretsiz olarak açacak.

Özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen bu tarihi mekân 09:00- 17:30 arası ziyaret edilebilir.

22 Nisan 2025 Salı, saat 16.00, ‘Hâkimiyet-i Milliye’nin İzinde, 105 Yıl Öncesine Yolculuk’

Milli iradenin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yılı vesilesiyle Ankara Palas’ta tarihî bir buluşmaya davetlisiniz. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından düzenlenen Ankara Palas Konferansları kapsamında ‘Hâkimiyet-i Milliye ve Birinci Meclis’in Milletvekilleri’ başlıklı konuşmasıyla Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi ve Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi bizlerle olacak.

Tarihin kalbine açılan bu kapıdan birlikte geçmeye, Birinci Meclis’in ruhunu hissetmeye bekliyoruz.”

Pembe Köşk

Müze olmasını dört gözle beklediğim mekanlardan biridir Pembe Köşk.

Atatürk’ün sofralarının Çankaya’nın ardından en önemli mekânı. Küçük bir bağ eviyken yemek odası ve balo salonu yapılırken, planlarının Atatürk tarafından çizildiğini bilir misiniz?

Ankara’nın cumhuriyet ve çocuk balolarının önemli bir mekanıdır Pembe Köşk.

İnönü Vakfı yılda iki kez olmak üzere 23 Nisan ve 29 Ekimlerde köşkü aylarca açık tutuyor. Her seferinde farklı temalı bir sergiyle. Ücretsiz.

23 Nisan’ı Atatürk’ün sağlığında kutlayan ve yaşayan insanlar arasında Atatürk’ü en çok görme şansına sahip Özden Toker’in (95) ziyaretçilere yorulmadan ve büyük keyifle rehberlik yaptığı Pembe Köşk…

Toker’in,

“Atatürk, bize geldiğinde burada oturdu…”

“Biz Ülkü’yle yukarıda oynarken Atatürk bizi sofraya çağırırdı…” veya

“Atatürk biriyle konuşurken gözünün içine bakardı…” diye başlayan, dinleyenlerin büyük hayranlık, özlem, minnet ve sevgiyle dinlediği cümlelerle çocukluğunu dolduran Atatürk anılarını anlatmasına doyulabilir mi?

Ben yıllardır, her sene gidiyorum!

Henüz doyduğum söylenemez!

İletişim bilgileri dahil bilgi almak için www.ismetinonu.org.tr adresini vereyim ve sizi Pembe Köşk’ten gelen mesajla baş başa bırakayım…

“Değerli dostlarımız,

Pembe Köşk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile 19 Nisan 2025 ve

1 Haziran 2025 tarihleri arasında her gün saat 10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arasında ‘Halkın İsmet Paşa’sı’ sergisi ile ziyaretçiler ve okullarımıza ücretsiz olarak açık olacaktır.

Gruplar ve okulların randevu almalarını rica ediyoruz.

Kurtuluş Savaşından başlayarak, İsmet İnönü, komutan, devlet adamı ve siyasetçi olarak yurdun her yanında ailelere konuk olmuş, albümlerde fotoğrafları saklanmış. Bir bölümü İnönü Vakfı'na emanet edilen bu milli hatıralardan bir kısmını bu sergimizde sizlerle paylaşıyoruz.

Sergide ayrıca Pembe Köşk yaşantısı ile ilgili objeler, annem Mevhibe İnönü ve babam İsmet Paşa'nın kıyafetleri, 23 Nisan Bayramı ile ilgili fotoğraflar, benim küçükken oynadığım bebeklerimde de yer alıyor.

Küçük, büyük herkesi büyük herkesi sergimize bekliyoruz.

Atatürk-Ankara Millî Mücadele Müzesi

Atatürk-Ankara Millî Mücadele Müzesi, yetkilileriyle 23 Nisan’ı konuştuk. Söylediklerini aktarıyorum…

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı günü dünya çocuklarına adaması, onun çocuklara verdiği önemi ve geleceğe duyduğu güveni simgeler. Bu özel günü anlamanın ve içselleştirmenin en etkili yollarından biri ise tarihî mekânlarla bağ kurmaktır.

T.C. Keçiören Belediyesinin kurduğu Atatürk Ankara Millî Mücadele Müzesi, çocukların bu anlamı yaşayarak öğrenebileceği eşsiz bir duraktır. Keçiören’de yer alan müze, 1920’li yılların ruhunu taşıyan atmosferiyle minik ziyaretçilerine benzersiz bir tarih deneyimi sunar. Hipergerçekçi heykelleri ve tematik canlandırmaları ile çocukların hayal gücünü canlandırırken öğrenme sürecine eğlenceli bir katkı sağlamayı hedefler.

23 Nisan vesilesiyle çocuklar, savaşın zorluklarından çok barışın değerini keşfeder. Müze, tarihi sadece öğretmekle kalmaz, aynı zamanda çocuklara düşünmeyi, hissetmeyi ve anlamayı da öğretir. Eğitim ve kültürün buluştuğu bu ortamda çocuklar, tarih bilinci kazanırken aynı zamanda ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesinin derin anlamını da içselleştirebilir.”

Saygılarımızla,

Özden Toker, İnönü Vakfı Başkanı”

Türk Hava Kurumu Müzesi

Müze, saat 11.00-17 arasında iki farklı etkinlikle çocukları karşılıyor. THK Gökçen Model Uçak Yapım Atölyesi ve VR Simülatör.

Model uçak atölyesinde, modelciliğin ilk basamağı keşfediliyor. Çocuklar uçaklarını yapacak ve uçuracaklar. Bu atölye için, model uçağın maliyet bedeli 150 TL talep ediliyor.

VR Simülatör salıncak üzerinde heyecan verici bir deneyim sunuyor ve ücretsiz.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929 tarihinde Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiş ve bu tarihten itibaren 23 Nisan yurt sathında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Tüm çocukları 3 gün sürecek şenliklerimize bekliyoruz”

Mine İmrak, THK Müzesi Müdürü

Abidinpaşa Millî Mücadele Müzesi

Söz, müzenin yöneticisinin…

“Abidin Paşa Köşkü 1886-1893 yılları arasında Ankara Valiliği yapmış olan Abidin Paşa tarafından inşa ettirildi. Köşk, 1920 yılında ise Kurtuluş Mücadelemizin subaylarının yetiştiği harp okulu olarak kullanıldı. Köşk bugün Çankaya Belediyesi'nin değerli vizyonu ve girişimleriyle ‘Çankaya Belediyesi Abidin Paşa Köşkü Millî Mücadele Müzesi’ olarak hizmet vermekte.

Müzede dijital uygulamaların çoğunlukta olduğu, gerçek dönem eserleri ile de desteklenmiş bir anlatım hâkim. Son teknoloji dijital uygulamalarla Abidin Paşa'yı tanıyabilir; dönem Ankara'sı ve Millî Mücadele tarihimiz hakkında dokunarak, duyarak, görerek bilgilenebilirsiniz.

Milli bayramlarımızda müze bahçesinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu 23 Nisan'da da 15:00-17:00 saatleri arasında çocuklar için animatörler, sahne gösterileri ve atölyelerin yer alacağı güzel bir etkinlik olacak.

24 Nisan'da Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı ve Çankaya Belediyesi ortaklığında "Yeni Toplum, yeni Çocuk" sergisi saat 13:30'da açılacak.

25 Nisan'da ise sergi üzerine bir söyleşi gerçekleşecek. Cinali Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Emre Apaydın'ın konuşmacı olacağı, Müze Yöneticisi Can Hergül'ün ise kolaylaştırıcılık yapacağı etkinlik saat 18:00'da başlayacak.”

Can Hergül, Abidinpaşa Millî Mücadele Müzesi Yöneticisi

Mustafa Ayaz Müzesi

Çok yakın bir zamanda kaybettiğimiz Sevgili Mustafa Ayaz Hoca’nın müzesi 23 Nisan’da çocuklara ücretsiz.

CSO etkinlik dolu!

İşte CSO’dan gelen açıklama ve programlar…

“CSO Ada Ankara’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel hazırlanan programda, minik sanatseverler birbirinden renkli etkinlik ve atölyelerle gönüllerince eğlenecek.”

CSO ADA ANKARA’da 23 Nisan Özel (ücretsiz) Çocuk Etkinlikleri…

10.00 ‘Kültürel Miraslar’ VR Simülasyonu

‘Geleceği Bir İz Bırak’ Resim Atölyesi

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ‘İstiklal Yolu-Mutlu Çocuk Yüzleri Sergisi

Ücretli etkinlikler…

23 Nisan

Saat 15.00-Bankkart Mavi Salon, Bateri Çocuk Orkestrası- Küçük Eller, Büyük Ritimler

Saat 14.00 Ve 16.00-Fuaye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na Özel Resim Atölyesi

Saat 14.00 ve 16.00-Fuaye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na Özel Yaratıcı Drama Atölyesi (Etkinlik biletleri tükendi)

Saat 13.00-Tarihi Salon Palyaçolar Sirki

Saat 15.00-Tarihi Salon, Bubble Queen

Saat 19.00-Tarihi Salon, Çılgın Kuklalar Müzikali

24 Nisan

Saat 20.00-Bankkart Mavi Salon, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri

25 Nisan

Saat 19.00-Ziraat Bankası Ana Salon, Cso Denizbank Konserleri/23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri

26 Nisan

Saat 13.00-Bankkart Mavi Salon, Mahir Kat ile Çocuklar İçin Müzik Ve Opera

Saat 13.00 ve 15.00-Fuaye, Aile Katılımlı Bayram Robotu Atölyesi

27 Nisan

Saat 13.00 ve 15.00-Fuaye, Aile Katılımlı Filografi Türk Bayrağı Atölyesi

Tüm etkinlikler için detaylı bilgiyi https://csoadaankara.ktb.gov.tr/tr/Event adresinden edinebilirsiniz.

Cin Ali Müzesi

“İlk okuma arkadaşınız Cin Ali’yi yakından tanımak ister misiniz? Cevabınız evet ise Ankara Kavaklıdere Bülten Sokak’ta bulunan Cin Ali Müzesine bekleriz. Bir eğitim ve anı bu müzede olan bu müzede.

Cin Ali’nin yaratıcısı Rasim Kaygusuz’un yaşam öyküsü, dönem içerisinde geliştirdiği Oyunla Okuma Metodu ve bu metodun sonucu olarak Cin Ali karakterinin nasıl ortaya çıktığını, Türk Eğitim Tarihi ile kesiştiği noktaları öğrenirken ilk özel eğitim öğretmenlerinden biri olan Cin Ali’nin annesi Remziye Kaygusuz’u daha yakından tanıyacak aynı zamanda 60’lar ve 90’lar Ankara’sı hakkında bilgi edinip 1/A sınıfında siyah önlüğünüzü giyerek çocukluğunuza doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkacaksınız.”

Çiğdem Akay, Cin Ali Müzesi

Kale’nin müzelerinde 23 Nisan

Ankara Kalesi’ni ülkenin diğer yerlerindeki kalelerin çoğundan ayıran özelliği içinde cıvıl cıvıl yaşam olmasıdır. Sanatçısı, zanaatçısı, türlü çeşitli esnafı, tarihi ev, konak veya hanlarda şaşırtıcı biçimde sıralanırlar.

Bir de müzeleri vardır. ‘Kale’nin amiral gemisi’ Anadolu Medeniyetleri Müzesi, ‘Dünyanın en büyüğü’ Satranç Müzesi, ‘iki handa bir müze’ Koç Müzesi veya ‘3 metruk yapıdan doğan’ Erimtan.

Müzelere yöneticilerinin mesajlarıyla uzanalım mı?

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

“23 Nisan’da Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Ankara Güzel Sanatlar Lisesi ile birlikte bir konser etkinliği var.

Ayrıca Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen görme engelli öğrencilerle atölye çalışmaları yapılacaktır.” dedi ve tüm çocukları 23 Nisan haftasında müzeye davet etti.

Yusuf Kıraç, Müze Müdürü

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi

“Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, dünyadaki farklı kültürlerden toplanmış yüzlerce satranç takımıyla sadece taşların dizildiği bir vitrin değil; düşünen, merak eden ve keşfeden bir zihin için kurulmuş bir oyun alanı. Bu müze, geçmişin biriktirdiklerini bugünün çocuklarına ve gençlerine aktarırken, aynı zamanda onlarla birlikte yeni anlamlar üretmenin peşinde. Her taşın, her tasarımın, her ülkenin satranç anlayışı üzerinden bir kültür konuşuyor burada. Ama biz sadece geçmişi anlatmıyoruz; bugünü dönüştürmek istiyoruz.

Çocuklar…

Onları sadece ziyaretçi olarak değil, bu hikâyenin parçası olarak görüyoruz. Bu yüzden her ay düzenli olarak yaptığımız kültür-sanat atölyeleri, düşündüren projeler, satranç eğitimleri sadece bir etkinlik değil, bir yaklaşım. Çocuklar burada yalnızca öğrenmiyor, kendi fikirlerini inşa ediyor, sorular soruyor, anlam kuruyor. Biz onların fikirlerine alan açıyor, zihinlerini oyunla güçlendiriyoruz. Çünkü bir çocuğa düşünmeyi öğretmek, dünyayı değiştirebilecek en sessiz ama en güçlü adımdır.”

Duygu Sapaz, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi Müdürü

Rahmi M. Koç Müzesi

“23 Nisan, Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği, dünyada eşi benzeri olmayan bir bayram. Biz de böylesine özel bir günü, Rahmi M. Koç Müzesi olarak büyük bir heyecan ve sevgiyle karşılıyor ve müzemizin kapılarını onların özgürce keşfedeceği bir dünya olarak açıyoruz.

Müzemiz, 10’dan fazla bölümde sergilenen binlerce obje ile 7’den 77’ye herkesin ilgisini çekse de en çok da çocukların mutlu olduğu bir alana dönüşüyor. Çocuklara özel hazırladığımız Oyuncak Bölümümüz ve cumartesi günleri açılan interaktif alanlarımızla, onların dünyasına uygun bir öğrenme ve eğlenme ortamı sunuyoruz. Etkileşimli düzeneklerimiz sayesinde çocuklar yalnızca seyirci olmuyor; dokunarak, deneyerek ve oynayarak öğrenmenin tadını çıkarıyorlar. Çünkü inanıyoruz ki müzeler özgürce keşfetmenin en güzel yeridir.

Bu yıl 23 Nisan’ı daha da özel kılacak iki güzel sürprizimiz var.

23 Nisan Çarşamba günü saat 12.00 ile 17.00 arasında çocuklar için canlı karikatür çizimi yapılacak; minik ziyaretçilerimiz kendi karikatürlerine gülümseyerek bakacaklar.

Saat 14.00 itibarıyla ise Ankara’nın simgesi haline gelen Seymenler, bu kez minik temsilcileriyle müzemizde sahne alacak. Minik Seymenlerin gururla sergileyeceği bu anlamlı gösteriyle, hem Atatürk’ün çocuklara olan sevgisini anacak hem de kültürel mirasımızı çocukların neşesiyle yaşatacağız.”

Deniz Genç, Rahmi M. Koç Müzesi Müdürü

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

“Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi açılışından bugüne geçen 10 yıllık sürede;

2-14 yaş arasındaki çocuklarımıza sanatın farklı disiplinlerinden yola çıkarak arkeoloji ve sanat odağında müze eğitim programları hazırlamaktadır.

Kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak Erimtan Müzesi'nin en önemli misyonlarından birisidir.”

Nazan Gezer, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Müdürü

Kaynaklar

* ‘23 Nisan’a özel Ankara’da 4 mekân’, Necati Yalçın, hurriyet.com.tr/yazarlar/necati-yalcin/23-nisana-ozel-ankarada-4-mekan-40434914

* erzurum.gov.tr/23-nisan-ulusal-egemenlik-ve-cocuk-bayrami-kutlama-mesaji...

* ‘23 Nisan Çocuk Bayramı’nın Ortaya Çıkışı ve 1922-1929 Yılları Arasında 23 Nisan Kutlamaları’, Mücahit Özçelik, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/73938

Müzeler

* Abidinpaşa Millî Mücadele Müzesi, cankaya.bel.tr/pages/13695/ABIDIN-PASA-KOSKU-MILLI-MUCADELE-MUZESI/

* Anadolu Medeniyetleri Müzesi, muze.gov.tr/muze-detay?SectionId=AMM01&DistId=AMM

* Ankara Palas, millisaraylar.gov.tr/Lokasyon/17/Ankara-Palas

* Atatürk Konutu ve Demir Yolları Müzesi,

* Atatürk-Mili Mücadele Müzesi, kecioren.bel.tr/ataturk_ankara_milli_mucadele_muzesi-99-sosyal-tesis.html

* Cin Ali Müzesi, cinali.com.tr/muze

* CSO, csoadaankara.ktb.gov.tr/tr

* Cumhuriyet Müzesi, muze.gov.tr/muze-detay?SectionId=CUM01&DistId=MRK

* Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, guzelsanatlar.ktb.gov.tr/TR-158785/ankara-devlet-guzel-sanatlar-galerisi-mudurlugu.html

* Erimtan Müzesi, erimtanmuseum.org/tr

* Etnografya Müzesi, muze.gov.tr/muze-detay?SectionId=AET01&DistId=MRK

* Koç Müzesi, rmk-museum.org.tr/ankara

* Kurtuluş Savaşı Müzesi, ktb.gov.tr/TR-96356/ankara---kurtulus-savasi-muzesi-i-tbmm-binasi.html

* Mustafa Ayaz Müzesi, mustafaayaz.com/tr

* Pembe Köşk, ismetinonu.org.tr/

* Resim Heykel Müzesi, arhm.ktb.gov.tr/

* Satranç Müzesi, gokyaysatrancvakfi.org.tr/

* Sığınak, instagram.com/siginakkultursanat/?hl=en

* Türk Hava Kurumu Müzesi, thk.org.tr/ankara_parasut_kulesivemuze