Siz hiç kırmızı ışıkta durduğunuzda duygulandınız mı?

Büyükşehir bir uygulama yapmış, etkilenmemek elde değil.

Anıtkabir, istatistikleri alt üst eden bir ziyaretçi sayısıyla Ankara’nın en gözde ziyaret mekânı.

Kalbinde Ulu Önder’i saklayan bir kent Ankara.

Konu Millî Mücadele ve Cumhuriyet olduğunda mekanlarıyla açık ara önde giden başkent.

Büyükşehir’in Anıtkabir çevresindeki trafik ışıklarında yaptığı bir uygulamayla artık kırmızıda durmak keyifli hale geldi!

İstiklal Marşı okunurken, ayakta kalkıp veya yürürken durup, marşa katılırken, çevredeki kıpırdamadan duranlara ve dalgalanan bayrağa bakıp gözü dolanlardansanız benzer duyguları buradaki kırmızı ışık yandığında yaşamak mümkün.

Vay canına!

Kırmızı yandığında, ortasında ay-yıldız çıkıyor!

Fazla söze ne hacet, düşünenlerin, uygulayanların yüreğine sağlık, henüz görmediyseniz, Anıtkabir’e gidene dek gelin sizinle birkaç fotoğraf paylaşalım…