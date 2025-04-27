Ayşe İnan, bir illüstratör.

Bir sergi açtı, adı ‘Zamanın Kanatları. Geçmiş-Şimdi- Gelecek İllüstrasyon Sergisi’.

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde.

Sergide aman kanatlanıyor, resimlerini izlerken sizin de ayaklarınızı yerden kesiyor!

İnan ile sergisinde buluştuk. Dr. Ali Boray Başcı, Youtube kanalımız için kayıt yaptı. İzlemek isterseniz bağlantısını veriyorum.

https://www.youtube.com/watch?v=RwFE68kM2w0

Sergide İnan’ın kitapları camekan dolaplar içinde, eskizleri ve eskizlerinden ürettiği resimleri duvarlarda. Resimlerin çoğu gruplar halinde sergileniyor. Kimi kitaplardan, kimi projelerden.

Sergi girişinde İnan’ın özgün çizgileriyle çocukları kucaklayan Atatürk var. Daha sergiye girmeden gülümsetiyor ve içinizi ısıtıyor. ‘

Dur, düşün köşeleri’ diye adlandırdığım bölümlerle dolu bir sergi.

İşte bir tanesi-sergiyi gezenlerin de notlarıyla…

Sergide Ankara var örneğin.

Resme bakınca Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne gidesiniz geliyor!

Güneş Kursu’na bakınca… O kuşlarla Müze, Sıhhiye Meydanı ve Büyükşehir’in logosu arasında uçuşlar başlıyor kafanızın içinde!

Bir çocuk… Gordion Antik Kenti’nde yaşamış, almış kazını yanına bugüne gelmiş, kazı alanına bakıyor. Pardon! Bizi fark etmiş olmalı, bize bakış atıyor! Ankara’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren ilk değeri burası. Hiç bu kadar sevimli canlandırılmamıştı diye düşünmeden edemedim.

Kitaplarına ödüller

Pek çok kitabı resimleriyle canlandırmış, daha kapağına bakar bakmaz kitabı sevimli yapmış.

Hiç duymadığım dillere bile çevrilmiş olanları var, şaşırmadım dersem yalan olur!

Ödülleri var… ‘Elma Kelebeği’ adlı kitabı, Hacettepe Üniversitesi’nden; ‘Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kız’dan?’ ‘ÇGYD’den ve ‘Babamın Battaniyesi’ Aydın Doğan Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Başarı Ödüllerinden. ‘Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kız’dan?’, Makedonya’da Reader’s Choice Book Awards üçüncülük ödüllü…

‘Bilgi Avcıları Gizli Görevde/Beyoğlu Macerası’ kitabındaki illüstrasyonlarıyla ‘2011 IBBY Onur Listesi’ne; ‘Annemin Çantası’ IBBY Türkiye ÇGYD üyelerinin oylarıyla o yılın en beğenilen on çocuk kitabı listesine girmişler.

‘Üç Kedi Bir Dilek’ ile Makedonya’da Reader’s Choice Book Awards ödülüne aday oldu.

‘Gün Olur’ kitabına yaptığı illüstrasyonları, benim de keyifle izlediğim kişisel sergisindeydi. Bu sergide de yer alıyor.

Ödülleri toplayan ve daha çok toplayacağından emin olduğum kitapları iki vitrin içinde sergileniyor.

Sergide bir de ilk defa gün yüzüne çıkan resimleri var. Göbeklitepe gibi.

Ayşe İnan ile Heykeltıraş Aslan Başpınar ve ENFOD Adım Adım Ankara grubuyla sergi hatırası

Sergi ve İnan’ın internet adresi

Ayşe İnan’ın ‘Zamanın Kanatları. Geçmiş-Şimdi- Gelecek İllüstrasyon Sergisi’, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde 30 Nisan’a dek gezilebilir.

Sergiye gidemediniz,http://www.ayseinan.com/, İnan’ı tanımak ve harika resimlerini doya doya seyretmek için güzel bir adres.

İşte harika eserlerinden birkaçı…