Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Cezaevi Alt Komisyonu’nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Sincan Cezaevi ziyaretinde dikkat çeken bir durumu X üzerinden yaptığı paylaşım ile gündeme taşıdı. Cezaevindeki kantinde, İsrail’le bağları nedeniyle kamuoyunda boykot çağrıları yapılan Coca Cola ürünlerinin satışta olduğunu belirten Tanal, bu duruma sert tepki gösterdi.

Tanal, Gazze'de katliamlar devam ederken Türkiye'de bulunan cezaevlerinde bu ürünlerin satılmasını kabul edilemez olduğunu ifade ederek; “Bir yandan Gazze’de katliam sürerken, diğer yandan Türkiye cezaevlerinde bu firmaların ürünlerinin satılması kabul edilemez! Devletin resmi kurumlarında, hele ki cezaevlerinde, insan hakları ihlallerine ortak olduğu gerekçesiyle boykot çağrısı yapılan firmaların ürünlerinin satışı derhal durdurulmalıdır!” dedi

"Kamu vicdanı hiçe sayılıyor!"

Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne çağrıda bulunan Tanal, “Kamu vicdanını hiçe sayan bu uygulamaya derhal son verilmeli, cezaevlerindeki tüm kantin ürünleri insan hakları hassasiyetiyle yeniden gözden geçirilmelidir!” diyerek konunun takipçisi olacağını belirtti.

Tanal’ın açıklamaları, özellikle İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında kamuoyunda yükselen boykot çağrılarıyla birlikte, devlet kurumlarının tedarik politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gündeme getirdi.