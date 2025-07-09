Kuzey Makedonya'da hükümet, orman yangınlarının artması sebebiyle ülke genelinde 30 günlük ‘kriz durumu’ ilan ettiğini açıkladı. Kararı açıklayan Hükümet Sözcüsü Marija Miteva, yangınla mücadele ve halkın korunması için insan, teknik ve lojistik olmak üzere tüm kaynaklar seferber edileceğini belirtti.

Vatandaşa Çağrı

Miteva, hükümetin yangınlardan etkilenen bölgelere acil ve zamanında yardım sağlayacağını vurgulayarak vatandaşlara tüm tavsiye ve yasaklara uymaları konusunda çağrıda bulundu.