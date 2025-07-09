Hatay Valiliği himayesinde depremzede çocuklara yönelik 'Yüreğimizdeki Işık Projesi' kapsamında düzenlenen 2025 yılı yaz kursları, törenle başladı.

Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında düzenlenen 2025 yılı yaz kursları Hatay Merkez Kapalı Spor Salonu’nda törenle başladı. Törene, Vali Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı ve kent protokolü katıldı. Törende konuşan Vali Masatlı,"Yüreğimizdeki Işık Projesi, özellikle ebeveyn kaybı yaşamış çocuklarımız için başlattığımız ve bir anlamda Türkiye’ye model olacak nitelikte bir iyilik ve sosyal sorumluluk projesidir. Bugüne kadar yaptığımız saha çalışmalarında, büyük çoğunluğu depremden etkilenen, toplam 7 bin 802 öksüz ve yetim çocuğumuzu ve gencimizi bu kapsamda takip ediyoruz. Şahsım, eşim, ilçe kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız; hep birlikte bu çocuklarımızı bir manada sosyal ümmet anlayışıyla sahipleniyor ve kendimize zimmetli addediyoruz. Projemize ilham ve güç veren, her zaman yanımızda hissettiğimiz Emine Erdoğan hanımefendinin 'Gönül Elçileri' projesi ve 'Koruyucu Aile' modeli de bizim için çok önemli bir kaynak olmuştur. Malumunuz, bu yıl da tüm Türkiye’de koruyucu aile hizmet modelinde, himayelerine en çok çocuk emanet edilen il biz olduk; Türkiye birincisi olduk. Bu da, doğru yolda olduğumuzun ve çalışmalarımızın meyvelerini verdiğinin en güzel göstergesidir. Çocuklarımızın ve ailelerinin her alandaki ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için düzenli olarak hane ziyaretleri gerçekleştirdik ve bu ziyaretlerimiz de devam ediyor" dedi.

3 BİN 496 ÇOCUK VE GENÇ FAYDALANACAK

Eğitim içeriklerinden bahseden Vali Masatlı, "Eğitim içeriklerimiz; akademik destekten sanat atölyelerine, sportif faaliyetlerden değerler eğitimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. 1 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında yürütülecek bu program, 15 ilçemizde eş zamanlı olarak başladı. Toplam 151 eğitim kursumuz açıldı. 184 öğretmenimiz görev alıyor ve bu kurslardan yararlanacak çocuk ve genç sayımız 3 bin 496’dır. Yüreğimizdeki ışık sönmedikçe, bu topraklarda umut da, adalet de, insanlık da var olmaya devam edecektir. Bu ışığı toplumsal özveriyle daha da büyütüyoruz" diye konuştu.