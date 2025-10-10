Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aldığı karar doğrultusunda, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için 48 aya kadar taksit imkanı tanınmıştı. Ancak bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin bugün mesai bitimine kadar başvurusunu yapması gerekiyor.

Yapılandırma kapsamında yalnızca asgari tutarı ödeyemeyenler değil, borcun tamamını ya da bir kısmını ödeyemeyenler de başvuru yapabiliyor. Kredi kartı borçları için azami aylık faiz oranı yüzde 3,11 olarak belirlenirken, yapılandırılan borçlar düzenli ödendiği sürece kredi notunu olumsuz etkilemiyor.

Başvurular bankaların şubeleri, mobil uygulamaları ve internet bankacılığı üzerinden alınmaya devam ediyor.