10 Ekim 2015’te Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için Ankara Garı önünde toplanan binlerce kişi, IŞİD’in gerçekleştirdiği çifte canlı bomba saldırısına hedef olmuştu. Saldırıda 103 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Katliamın onuncu yıl dönümünde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 10 Ekim Barış Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ile yurttaşlar Ulus’ta bir araya geldi.