Seydişehir’de güvenlik güçleri, Gevrekli Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde alınan bilgi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ve polis ekiplerinin koordineli yürüttüğü operasyonla belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Gevrekli Mahallesi ile farklı noktalarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheliler Ali B. ve Ömer Ş. gözaltına alındı.

Adliyeye Sevk Edildiler

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bir Zanlı Tutuklandı

Şüphelilerden Ali B., çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ömer Ş. ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.