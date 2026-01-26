Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) başkanlığına, genel kurulda oyların tamamını alan Nezih Allıoğlu yeniden seçildi.

GGYD Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda Peugeot Ankara Ana Bayisi olan Göral Otomotiv A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih Allıoğlu Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Allıoğlu, “Yoksulluğun can yaktığı dönemler yaşıyoruz. İşte tam da bu yüzden, girişimcilik yalnızca ekonomik bir faaliyet değildir; bir kalkınma meselesidir. Bizler, genç girişimcinin yalnız olmadığını hissettiren bir yapıyız. Türkiye’nin geleceği yalnızca birkaç merkezde değil; her şehrin, her ilçenin ve her gencin taşıdığı potansiyelde saklıdır.” dedi.

Genel merkezi Ankara’da buluna GGYD’nin İzmir, Çorum, Bursa, Konya, Eskişehir ve Samsun dâhil 6 şubesiyle 1300’ü aşkın üyesi olan, Kuzey Kıbrıs’tan Rusya ve Avusturya’ya uzanan yurt dışı temsilcilikleriyle de geniş bir ağa sahip genç girişimcilerin çatı örgütü Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GYD) Genel Kurulu Ankara’daki Litai Otel’de gerçekleştirildi.

Genel Kurula GGYD onur üyesi olan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 26 ve 27. dönem AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı, Yatırımcı ve Sanayici İş İnsanları Derneği (YATSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Yoldar, Ankara Emlakçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Yüksel, Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Acar katılırken, katılımcılar arasında GGYD İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı İlker Şeker, Çorum Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Bahar Korkmaz, Konya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Karçaaltıncaba ve Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Alper Hacıoğlu da yer aldı.

Genel Kurul, GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı ve divan seçimiyle devam etti. Allıoğlu, konuşmasına “Girişimcilik; risk almak, sorumluluk üstlenmek, zor zamanlarda çözüm üretmektir. Girişimcilik; karanlıkta yol aramak, belirsizlikte pusula olmak, zor zamanlarda bile ‘bir çözüm var’ diyebilmektir. En önemlisi girişimcilik; Türkiye’nin geleceğine inanmaktır” sözleriyle başladı.

“GİRİŞİMCİLİK YALNIZCA EKONOMİK BİR FAALİYET DEĞİLDİR; BİR KALKINMA MESELESİDİR”

Finansmana erişimin zor, maliyetlerin yüksek olduğu yoğun bir belirsizlik döneminden geçildiğini ifade eden Allıoğlu, “Ama bir gerçek daha var. Bu zorlukların gölgesinde hayat mücadelesi veren milyonlar var. Yoksulluğun can yaktığı dönemler yaşıyoruz. İşte tam da bu yüzden, girişimcilik yalnızca ekonomik bir faaliyet değildir; bir kalkınma meselesidir. Bizler, genç girişimcinin yalnız olmadığını hissettiren bir yapıyız. Geride bıraktığımız dönemde yaptıklarımız, bunun en somut göstergesidir” diye konuştu. Dernek bünyesinde gerçekleştirilen projelere ve etkinliklere değinen Allıoğlu, bilginin en büyük sermaye olduğu bir çağda, gerçekleştirilen etkinlikleri stratejik adım olarak gördüğünü belirtti.

“NİLÜFERLER YETİŞİYOR EĞİTİME DESTEK FONU, BİZİM İÇİN AYNI ZAMANDA UMUT PROJESİDİR”

Kız öğrencilere yönelik Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu’na ilişkin değerlendirmede bulunan Allıoğlu, “Bu sadece bir burs projesi değildir. Bu, yoksulluk döngüsünü kırmaya, kadının güçlenmesine ve daha adil bir geleceğe yapılan uzun vadeli bir yatırımdır. Bir kız çocuğu okuduğunda sadece kendi hayatı değişmez; bir evin, bir mahallenin, bir şehrin ufku değişir. İşte bu yüzden bu proje, bizim için aynı zamanda umut projesidir.” dedi.

Kadın üye sayısını artırmayı hedeflediklerini, kadın girişimciler arasında daha güçlü bir dayanışma ve mentorluk ağı kurmayı stratejik bir hedef olarak gördüklerini dile getiren Alloğlu, “Kadın girişimcilerin daha görünür ve daha güçlü olması, Türkiye’nin kalkınması için de hayati önemdedir. Çünkü kalkınma, toplumun yarısını geride bırakarak olmaz” diye konuştu.

“GİRİŞİMCİLERİN FİNANSMANA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRACAK YENİ MODELLER ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIZ”

Nezih Allıoğlu, şubeler aracılığıyla Anadolu’nun girişimci ruhunu daha görünür ve daha etkili kılmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Türkiye’nin geleceği yalnızca birkaç merkezde değil; her şehrin, her ilçenin ve her gencin taşıdığı potansiyelde saklıdır. Ankara, her geçen gün Türkiye’nin teknolojik üssü olma yolunda daha emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yatırımlar, şehrimize yalnızca ekonomik hareketlilik kazandırmakla kalmayacak; Ankara’yı küresel dünyaya daha güçlü bir şekilde entegre edecektir. Önümüzdeki dönemde bizleri daha yoğun, daha üretken ve daha iddialı bir süreç bekliyor. Girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni modeller üzerinde çalışacağız. Eğitim ve mentorluk programlarımızı genişleteceğiz. Uluslararası açılımı güçlendirecek, daha çok temas, daha çok iş birliği sağlayacağız. Ama en önemlisi şunu yapmaya devam edeceğiz, birlikte duracağız.”

GÜRSEL BARAN: “GGYD HEM ÜLKEMİZDE HEM ANKARA’MIZDA ÖRNEK”

Allıoğlu’nun ardından, ATO Başkanı Gürsel Baran söz aldı ve şunları söyledi: “Önemli başarılar var burada. Ülkemizde pek çok dernek var ama GGYD tüm vazifelerini yerine getiriyor. Şu anda belki de en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğu bir dönemden geçiyoruz. GGYD hem ülkemizde hem Ankara’mızda örnek oluyor. Girişimcilerimizin sıkıntılarıyla, dertleriyle ilgileniyorlar ve onların önünü açmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz, eksikliklerimiz olsa da dünyanın hiçbir yerinde bu kadar girişimci ruhu olan başka bir ülke yoktur. Ankara’mız savunma sanayi şehri oldu, Ankara’mız mobilya, sağlık turizmi şehri. Ankara’mız için de elimizden geleni yapıyoruz. Ankara’mızı hak ettiği yere taşımak için gayretimiz hep olacak.”

NEVZAT CEYLAN: “ANKARA’NIN GELİŞMESİ VE DÖNÜŞMESİ İÇİN YAN YANA ÇALIŞACAĞIZ”

AK Parti Ankara Eski Milletvekili Nevzat Ceylan ise yaptığı konuşmada şöyle konuştu: “GGYD üyesi olmak benim için bir ayrıcalık. Ankara’da faaliyet gösteren, her geçen gün büyüyüp gelişen derneğimizin çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyorum. Ankara’da yaşayan herkesin, kendi alanında başarılı olmak kadar kente katkı sağlamak gibi bir sorumluluğu da var. Sonuçta başkentte yaşıyoruz; bu bilinçle hareket etmeli ve sorumluluğumuzun farkında olmalıyız. Hep birlikte, Ankara’nın gelişmesi ve dönüşmesi için yan yana, omuz omuza çalışacağız.”

ALLIOĞLU YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından Allıoğlu, Gürsel Baran ve Nevzat Ceylan’a Türk Bayrağı takdim ederek teşekkürlerini iletti. Eski yönetim kurulu üyeleri ile divan görevlilerine ise plaket sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Genel Başkan Nezih Allıoğlu güven tazelerken, yeni yönetim kurulu üyeleri oy birliği seçildi.

“AYNI KARARLILIKLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Allıoğlu, seçimin sonuçlanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında da şunları söyledi: “Bu güven, benim için yalnızca bir sorumluluk değil; aynı zamanda daha çok çalışmanın, daha çok üretmenin ve birlikte daha güçlü bir gelecek inşa etmenin çağrısıdır. Geride bıraktığımız dönemde, genç girişimcilerin yalnız olmadığını hissettiren, bilgiyi, deneyimi ve dayanışmayı merkezine alan güçlü bir yapı oluşturduk. Eğitime, kadın girişimciliğine, sosyal sorumluluğa ve ülkemizin dört bir yanındaki girişimci potansiyeline dokunan adımlar attık. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.”