Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı kadrosunda görevlendirilmek üzere 3 bin 395 muvazzaf astsubay alımı yapılacağını açıkladı. Bunun yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 200 sözleşmeli astsubay ve 40 sözleşmeli subay alınacak. Böylece toplamda 3 bin 635 personel temin edilecek.
Adaylar için başvurular 26 Ocak 2026 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise 9 Şubat 2026 saat 23.59 olarak duyuruldu. Başvurular, yalnızca e-Devlet üzerinden Personel Temin Sistemi (PTS) aracılığıyla gerçekleştirilecek.
İşte başvuru şartları:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- İlgili lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmak ya da geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olarak belirtildi.
- KPSS şartı
- Lisans mezunları için 2024-2025 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan.
- Ön lisans mezunları için 2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan.
- Şehit veya vazife malulü yakınları için en az 48 puan.
- 01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlular (27 yaşını doldurmamış olmak).
- Lisansüstü mezunlar için 01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular (32 yaşını doldurmamış olmak).
- Silah taşımaya engel bir durumu bulunmamak.
- Sağlık Yönetmeliği şartlarını taşımak.
- Adli sicil ve güvenlik soruşturması uygun olmak.
- Kamu kurumlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak.
- Terör örgütleriyle bağlantısı bulunmamak.
- Siyasi parti üyeliği olmamak.
- Hamile olmamak
Başvuru Linki: https://vatandas.jandarma.gov.tr/ptm/giris
Muhabir: Haber Merkezi