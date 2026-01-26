Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı kadrosunda görevlendirilmek üzere 3 bin 395 muvazzaf astsubay alımı yapılacağını açıkladı. Bunun yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 200 sözleşmeli astsubay ve 40 sözleşmeli subay alınacak. Böylece toplamda 3 bin 635 personel temin edilecek.

Adaylar için başvurular 26 Ocak 2026 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise 9 Şubat 2026 saat 23.59 olarak duyuruldu. Başvurular, yalnızca e-Devlet üzerinden Personel Temin Sistemi (PTS) aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Jandarma

İşte başvuru şartları:

Bakan Aşkın Bak: Türkiye spor ülkesi olma yolunda
Bakan Aşkın Bak: Türkiye spor ülkesi olma yolunda
İçeriği Görüntüle
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • İlgili lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmak ya da geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olarak belirtildi.
  • KPSS şartı
  • Lisans mezunları için 2024-2025 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan.
  • Ön lisans mezunları için 2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan.
  • Şehit veya vazife malulü yakınları için en az 48 puan.
  • 01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlular (27 yaşını doldurmamış olmak).
  • Lisansüstü mezunlar için 01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular (32 yaşını doldurmamış olmak).
  • Silah taşımaya engel bir durumu bulunmamak.
  • Sağlık Yönetmeliği şartlarını taşımak.
  • Adli sicil ve güvenlik soruşturması uygun olmak.
  • Kamu kurumlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak.
  • Terör örgütleriyle bağlantısı bulunmamak.
  • Siyasi parti üyeliği olmamak.
  • Hamile olmamak

Başvuru Linki: https://vatandas.jandarma.gov.tr/ptm/giris

Muhabir: Haber Merkezi