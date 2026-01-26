Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı kadrosunda görevlendirilmek üzere 3 bin 395 muvazzaf astsubay alımı yapılacağını açıkladı. Bunun yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 200 sözleşmeli astsubay ve 40 sözleşmeli subay alınacak. Böylece toplamda 3 bin 635 personel temin edilecek.

Adaylar için başvurular 26 Ocak 2026 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise 9 Şubat 2026 saat 23.59 olarak duyuruldu. Başvurular, yalnızca e-Devlet üzerinden Personel Temin Sistemi (PTS) aracılığıyla gerçekleştirilecek.

İşte başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

İlgili lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmak ya da geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olarak belirtildi.

KPSS şartı

Lisans mezunları için 2024-2025 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan.

Ön lisans mezunları için 2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan.

Şehit veya vazife malulü yakınları için en az 48 puan.

01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlular (27 yaşını doldurmamış olmak).

Lisansüstü mezunlar için 01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular (32 yaşını doldurmamış olmak).

Silah taşımaya engel bir durumu bulunmamak.

Sağlık Yönetmeliği şartlarını taşımak.

Adli sicil ve güvenlik soruşturması uygun olmak.

Kamu kurumlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak.

Terör örgütleriyle bağlantısı bulunmamak.

Siyasi parti üyeliği olmamak.

Hamile olmamak

Başvuru Linki: https://vatandas.jandarma.gov.tr/ptm/giris