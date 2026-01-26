Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından yürütülen 250 bin sosyal konutluk İlk Evim Projesi kapsamında, Yalova’nın merkez ilçesine bağlı Kazımiye Mahallesi’nde önemli bir proje hayata geçirildi. Toplam 34 bin 858 metrekarelik alanda inşa edilen 304 konut, hak sahiplerine teslim edildi.

“Sevincin Adresi Bu Kez Yalova”

Yeni evlerine yerleşen vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Murat Kurum, ev sahibi Resul Şahin’in sözlerine yer vererek, “Sevincin adresi bu kez Yalova. Güvenli, sağlam ve uygun fiyatlı konutlarımızla Türkiye’yi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“TOKİ Olmasaydı Ev Sahibi Olamazdım”

Görüntülerde yer alan Resul Şahin, kura sonucunu öğrendiğinde büyük mutluluk yaşadığını belirterek, uzun yıllar ev sahibi olmayı hayal bile edemediğini söyledi. Dar gelirli aileler için TOKİ konutlarının büyük bir fırsat sunduğunu dile getiren Şahin, bu destekten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

“İyi Ki Başvurmuşum”

Bir diğer hak sahibi Zeynep Arslanhan ise canlı yayında adını gördüğünde inanmakta zorlandığını ifade ederek, “Evin bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Manzarası, havası her şey çok güzel. Burada yaşamaktan çok mutluyuz” dedi.

Depreme Dayanıklı Yapılar Öne Çıkıyor

Konutların sağlamlığına dikkat çeken Ferit Arslanhan, bölgede yaşanan depremlere rağmen yapıların güven verdiğini belirterek, sosyal konut projelerinin sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Arslanhan, “Sadece 500 bin değil, 1 milyon konut yapılmalı” ifadelerini kullandı.

“Güvenle Oturuyoruz”

Ev sahiplerinden Semra Özkan da 1999 depremine tanıklık ettiklerini hatırlatarak, TOKİ konutlarının güvenli yapısıyla kendilerine huzur verdiğini belirtti. Özkan, “Deprem bölgesinde yaşıyoruz ama burada içimiz rahat” diye konuştu.