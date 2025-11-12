Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera incelemeleri sonucunda, olayın failleri oldukları belirlenen M.K. (2010), B.T. (2010) ve A.E.Ö. (2011) isimli çocuklar yakalandı.

Şüpheliler ve aileleri hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, kamu düzenini bozmaya yönelik eylemlere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.