Yangının, Kut kentinin en işlek noktalarından birinde bulunan alışveriş merkezinde (AVM) çıktığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz açıklanmazken, Irak’ta çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğu belirtildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Vasit Valisi Muhammed el-Miyahi, yangında yaralananların bölgedeki hastanelere sevk edildiğini duyurdu. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Yangının ardından Irak’ta acil müdahale ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Irak yangın son dakika gelişmeleri ve resmi açıklamalar kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.