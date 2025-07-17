Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu bugün Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair çıkan iddialarını net bir dille yalanladı.

Yavaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ekrem Başkan bu durumdayken benim adaylıktan söz etmem ayıptır. Şu an partimizin, hepimizin adayı Ekrem İmamoğlu’dur. O ve diğer başkanlarımız böyle bir haksızlığın, hukuksuzluğun sonucunda Silivri Zindanındayken ben adaylık lafını ağzıma almam.”

Mansur Yavaş, açıklamasında yalnızca bir kişinin değil, tüm muhalefetin ve toplumun özgürlük, adalet ve demokrasi etrafında birleşmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca İmamoğlu’nun yaşadığı sürecin, Türkiye’nin hukuk ve demokrasi açısından ne noktada olduğunu gösterdiğini belirtti.