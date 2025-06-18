18 yaş altı erkekler kategorisinde Samandağlı Akıl Köse Türkiye Şampiyonu olurken, aynı kategoride Kenan Doğru ikinci sırada yer aldı. 14 yaş altı erkeklerde yarışan Cem Safi ise Türkiye ikinciliğini elde etti.

Yetişkin erkeklerde Hataylı Haydar Esmer Türkiye üçüncüsü, kadınlar kategorisinde ise Duru Düzce (yetişkinler) ve Yasemin Tatlı (18 yaş altı) madalya kazanarak şehre gurur yaşattı.

Hatay böylece, 3 yıl üst üste 18 yaş altı kategorisinde Türkiye Şampiyonu çıkarma başarısını sürdürmüş oldu.

2 Milli Sporcu Portekiz Yolcusu

Şampiyona sonrası açıklanan milli takım kadrosuna 2 Hataylı sporcu seçildi. Bu genç yetenekler, 15-25 Temmuz 2025 tarihleri arasında Portekiz’de düzenlenecek uluslararası dalga sörfü şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Vali Masatlı’dan Sporculara Tebrik ve Hediye

Şampiyona sonrasında dereceye giren sporcularla bir araya gelen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, sporculara çeşitli hediyeler takdim etti. Törende yaptığı konuşmada Masatlı, şu mesajları verdi:

“Hatay’ımızı sadece fiziksel olarak değil, spordan sanata, eğitimden kültüre her alanda daha güçlü şekilde ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Sörf merkezimizde geçtiğimiz yıl 8-16 yaş arası 1.053 çocuğumuza ücretsiz eğitim verdik. Bu öğrencilerden 18’i lisans aldı. 2023 ve 2024 Türkiye şampiyonlarımız da Hataylıydı. 2025’te ise bu başarıların üzerine 6 madalya daha eklendi.”

Vali Masatlı, ayrıca 18 yaş altı Türkiye Şampiyonası'nda ilk üç dereceye giren sporcuların Samandağ ilçesinden çıkmış olmasının, Hatay gençliğinin azmi ve potansiyelini ortaya koyduğunu vurguladı.

Hatay, Sörf Sporunda Türkiye’nin Parlayan Yıldızı

Elde edilen başarılar, Hatay’ın dalga sörfü sporunda Türkiye çapında bir merkez haline geldiğini gözler önüne serdi. Samandağ başta olmak üzere kentte yetişen sporcular, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil edecek düzeye ulaşarak bölgenin potansiyelini bir kez daha kanıtladı.