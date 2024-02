"Beyoğlu'nun iki yakasını bir araya getireceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi’nden Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney, Proje Tanıtım Toplantısı düzenledi. Toplantıda projelerini anlatan Güney'in destekçileri sık sık ‘Beyoğlu’nun Hakkı Sana Emanet’, ‘Gençlik El Ele İnan Güney’le’ sloganları attı. Yoğun katılımının olduğu toplantı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Güney, konuşmasında halkla iç içe bir yönetim anlayışı benimseyeceğini ve projelerini halkın talep ve sorunlarına yönelik oluşturduğunu ifade etti.

“ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ YAŞADIĞIM KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNUNU ÇÖZECEĞİM”

Beyoğlu'nda doğduğunu ve büyüdüğünü söyleyen Güney, “Beyoğlu Belediyesi'nden işçi emeklisi bir babanın oğluyum. Bugün de Beyoğlu'na hizmet etmek için yola çıktık. O anlamda da Beyoğlu adaylığı benim için gerçekten çok şey ifade ediyor ve beni heyecanlandırıyor. Vatandaşa dair projelere bir an önce başlamak için Beyoğlu halkının teveccühüyle 31 Mart'ta biz mazbatamızı almayı bekliyoruz” dedi. Beyoğlu'nda 30 yıldır kentsel dönüşüm sorunu olduğunu ifade eden Güney, “Kentsel dönüşüm sorununa hiçbir şekilde kulak verilmedi. Ben de Okmeydanı'nda doğdum, büyüdüm. 30 senedir bu kulaklar duydu, her seçim dönemi tapu verdiler, dönüşüm yaptılar. Ancak 46 yaşına geldim. İnşallah seçim dönemi yıllarca halkı sömürmek için söyledikleri ve uygulamadıkları o kentsel dönüşümü, en hakkaniyetli, yerinde dönüşümü önceleyerek, daireye daire vererek ve Beyoğlu'nun lokasyondan dolayı olan dönüşüm değerini de vatandaşa aktararak dönüşüm sorununu biz çözeceğiz. Çünkü bu, çocukluğumdan beri yaşadığım sorun” diye konuştu.

ÖNCE KENT TAMİR PROGRAMI, SONRA KAMUSAL HİZMET

Beyoğlu'nda kamu hizmeti verilecek alanların kalmadığını söyleyen Güney, “Şu an belediye seçimlerine 2 buçuk ay kala hala belediye tarafından gayrimenkul satışları yapılıyor. Bizim derdimiz Beyoğlu'nda vatandaşa hizmet verecek kamusal alanlar yaratabilmek, Beyoğlu'nda sahipsiz onlarca tarihi bina var. Biz Beyoğlu Kent Tamir programı projemizle, Beyoğlu'ndaki bu sahipsiz hanların, iş merkezlerinin ve binaların envanterini çıkaracağız ve o mülk sahiplerine ‘gelin biz size mentorluk verelim, Beyoğlu'nun silüetine yakışan bir şekilde bu binayı onarın, biz de belediye olarak proje desteği verelim, bürokratik kolaylıklar sağlayalım. Beyoğlu'ndaki bu güvenlik sorunu olan binanızı tekrar hayata geçirin. Eğer bütçeniz yoksa biz belediye olarak binayı sizden uzun süreli kiralayalım, o kiralama karşılığında bu dediğimiz işlemleri siz ücret ödemeden biz yapalım’ diyeceğiz. Örneğin, İstiklal Caddesi'ndeki Casa Botter Apartmanı yıllarca sahipsiz kaldı, boş kaldı. Önünde bir iskeleyle İstiklal Caddesi için bir çirkinlik abidesiydi. Bugün Casa Botter, İstiklal Caddesi'nin, Beyoğlu'nun, İstanbul'un kültür sanat merkezlerinden birisi oldu. Bizim de arzumuz Kent Tamir Programıyla kazandırdığımız bu alanları kamusal hizmet olarak değerlendirelim arayışındayız” dedi.

“BEYOĞLU'NU KREŞLERLE DONATACAĞIZ”

Esnaf dostu bir belediyecilik anlayışını benimsediklerini ifade eden Güney, “Esnafın açığını arayan, nereden sıkıştırayım da bir ceza yazayım’ diyen değil, esnafla birlikte el ele verip müşterisine nasıl daha mutlu, daha huzurlu olanaklar sunma arayışında olacağız. Öte yandan otopark sorunu Beyoğlu için çok ciddi bir sorun. Cihangir'e de Sütlüce'ye de giderim, vatandaş ‘otopark’ der, Tophane’ye inerim, ‘otopark’ der. Ama 30 yıldır bu sese kulak verilmedi. Niye? Öncelik vatandaş olmadı. Vatandaşın sesini duymadılar. Aynı zamanda biz 5 yıl boyunca Beyoğlu'nda çocuklara kreş yapan belediye olarak anılmak istiyoruz. Beyoğlu kreşleri maalesef çok yetersiz ve sınırlı süreli kreşler. Beyoğlu'nu kreşlerle donatacağız” ifadelerini kullandı.

“HER GÜN BORÇ BATAĞINDA ÇIRPINAN GENÇLERİMİZ VAR”

Beyoğlu için işsizliğin önemli bir sorun olduğunu söyleyen Güney, şunları ekledi: “Maalesef işsizlik sorunundan dolayı Beyoğlu’nda gençler her gün uyuşturucu bataklığında. Ancak Beyoğlu öyle bir lokasyon ki İstiklal Caddesi bölgesinde onlarca, binlerce işçi arayan işveren var. Türkiye'nin en lüks holdingleri, en iyi otelleri, restoranları var, yanı başımızda on binlerce kişinin çalıştığı Bankalar Caddesi var. Hemen sınırımızda 20 bin kişinin çalıştığı Perpa var. Ancak bu iş imkanlarına rağmen bir yanda da derin bir yoksulluk, işsizlik ve her gün borç batağında çırpınan gençlerimiz var. O nedenle biz o gençlerimize ‘Beyoğlu'nun iki yakasını bir araya getireceğiz’ diyoruz. Beyoğlu'nun bu üst gelir grubunun olduğu holdinglerin, restoranların, otellerin olduğu bölgedeki iş istihdam taleplerini biz diğer mahallelerimizde iş arayan gençlerle buluşturacağız.”

“HALKÇI BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL UYGULAMALARINI YAPAN KİŞİ OLMAK İSTİYORUM”

Güney, “Beslenme saatlerinde bazı çocuklarımızın maalesef beslenmesi olmadığı için sınıftan kaçtığını görüyoruz. Beyoğlu'nda bir bölgede derin bir varlık varken bir bölgede derin bir yokluk var. Bu ihtiyaç sahibi çocuklarımız okullarda daha genç ve küçük yaşta o yokluğu hissetmesin, arkadaşı tokken kendisi aç gezmesin diye biz akşam saatinde o çocukların evine, beslenmelerini vereceğiz ve annesi çocuğun çantasına koyacak, hiçbir şekilde çocuğun belediyeden yemek desteği aldığı belli olmayacak. 5 yılın sonunda İnan Güney ne yaptı? diye sorulduğunda ben İstanbul'da halkçı belediyeciliğin en güzel uygulamalarını yapan kişi olmak istiyorum” dedi.